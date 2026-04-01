Riccione mette in vendita dieci posti auto nel cuore della città

Si trovano al piano interrato del Palazzo dei Congressi, tra viali Virgilio, Fogazzaro e Catullo. Base d’asta da 38 mila euro per ciascun lotto.

L’amministrazione comunale di Riccione ha dato il via a una nuova procedura negoziata per l’alienazione di dieci posti auto situati in una delle zone più centrali e strategiche della città. L’operazione riguarda una serie di stalli posizionati al primo piano sottostrada del Palazzo dei Congressi, nel quadrilatero compreso tra i viali Virgilio, Fogazzaro e Catullo. L’obiettivo dell’Ente resta quello di valorizzare il proprio patrimonio, offrendo al contempo una risposta concreta alla necessità di sosta in un’area ad altissima vocazione turistica, commerciale e congressuale.

I parcheggi nel cuore della città

L’opportunità riguarda dieci lotti distinti, situati in un contesto moderno, protetto e funzionale. Si tratta di posti auto con una superficie catastale di circa 10 o 11 metri quadrati ciascuno, ideali sia per i residenti della zona centrale che per gli operatori del settore terziario che necessitano di uno spazio di sosta riservato a pochi passi dai principali viali dello shopping.

Per ognuno dei dieci lotti è stata fissata una base di gara di 38.000 euro. La seduta pubblica di gara per l’assegnazione dei posti auto è fissata per le ore 11:00 del 24 aprile 2026 presso la residenza comunale di via Vittorio Emanuele II, nella Sala delle Commissioni Consiliari, mentre il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito per le ore 13:00 del 22 aprile 2026.

Modalità di partecipazione e informazioni

Le procedure di vendita verranno effettuate tramite il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base di gara. Gli interessati possono trovare il bando integrale con i riferimenti catastali e i modelli per la presentazione delle offerte direttamente sul sito istituzionale del Comune di Riccione, all’interno della sezione dedicata a bandi e gare. Per qualsiasi chiarimento o per concordare sopralluoghi, il Servizio Patrimonio resta a disposizione dei cittadini telefonicamente al numero 0541/608346 o tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected].

Di seguito il link dell'avviso: Posti auto al piano interrato del Palazzo dei Congressi



