Riccione, minorenne fermato con un tirapugni al Marano

Il giovane, trovato in un parcheggio davanti a un locale, aveva numerosi precedenti a suo carico

Un minorenne è stato denunciato a piede libero dalla Polizia locale di Riccione dopo essere stato trovato in possesso di un tirapugni metallico nascosto in tasca. Il fatto è avvenuto nel parcheggio davanti a un locale della zona Marano nella serata di venerdì.

L’operazione si inserisce nel rafforzamento delle attività di vigilanza nelle aree più frequentate della città, con particolare attenzione ai gruppi di giovani presenti nelle zone della movida. Durante uno dei controlli, gli agenti hanno fermato il ragazzo insieme ad altri coetanei, rinvenendo l’arma impropria.

Il minore è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, con l’aggravante della vicinanza a un luogo di aggregazione. Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva a suo carico sedici precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui rapina, resistenza, percosse e furto.