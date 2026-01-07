Riccione, minorenne rompe il setto nasale a un 23enne: i fatti nel "salotto" della Perla Verde

L'aggressione nei pressi di un locale. Il giovane è stato denunciato

Gli agenti della Polizia locale di Riccione, impegnati nel presidio costante delle aree centrali, sono intervenuti nei giorni scorsi nei pressi di un locale tra viale Ceccarini e viale Dante a seguito dell’aggressione subita da un ventitreenne di nazionalità svizzera. La vittima, colpita per futili motivi, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospeadale Ceccarini. L'aggressore, un minore italiano di origine marocchina con precedenti specifici, è stato immediatamente fermato e, dopo il fotosegnalamento presso la Questura di Rimini e il coordinamento con il Tribunale per i minorenni di Bologna, è stato riaffidato alla madre. A seguito della querela sporta il giorno successivo dalla parte offesa presso il Comando di viale Empoli, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà.