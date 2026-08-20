Riccione, Monica Zazzera è “Ambasciatrice della città nel mondo”

Il riconoscimento premia un legame familiare con la Perla Verde che dura da quattro generazioni: la stessa onorificenza era stata assegnata al padre Paolo nel 2022

Questa mattina, giovedì 20 agosto, presso il Palazzo del Turismo, l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha conferito il titolo di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo” a Monica Zazzera, turista milanese frequentatrice della Perla verde fin dalla nascita insieme alla famiglia. La cerimonia segna uno speciale passaggio di testimone familiare: il medesimo riconoscimento è stato infatti assegnato nel 2022 al padre Paolo.

Una tradizione di famiglia lunga quattro generazioni

La storia d'amore della famiglia Zazzera con la città affonda le radici negli anni ‘40, quando la nonna paterna Carlotta trascorreva le sue vacanze nella zona Abissinia. Da allora la passione è stata tramandata al figlio Paolo, a Monica e infine al nipote Massimiliano Filippo, oggi diciannovenne. Un legame profondo testimoniato anche dagli scatti d'epoca tratti dall'archivio di famiglia che ritraggono la nonna sui trampolini insieme alle tre sorelle negli anni '50 e i primi soggiorni della piccola Monica. Dopo anni trascorsi in hotel, nel 1972 Paolo e la moglie decisero di legarsi definitivamente a Riccione acquistando una casa in città tra mutui e cambiali.

Un affetto indissolubile per la città

Accompagnata dal suo inseparabile amico a quattro zampe, Monica ha ricevuto questa mattina il riconoscimento con commozione. Un momento di festa che verrà condiviso anche con i genitori, rientrati temporaneamente a Milano, e di ritorno a settembre.



