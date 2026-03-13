Riccione Motor Fest 2026: motori, drifting e solidarietà nel weekend

Sabato 14 e domenica 15 marzo la zona Raibano 2 ospita esibizioni, raduni di auto e taxi drift per sostenere Croce Rossa e Alzheimer Rimini

Motori, divertimento e solidarietà sono gli ingredienti di Riccione Motor Fest, la grande manifestazione motoristica in programma sabato 14 e domenica 15 marzo nella zona artigianale Raibano 2, lungo i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro e Gradara, in piazza della Cantoniera e Pietrarubbia.

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Cosmo Drift Team di Rimini, in collaborazione con Acsi Motorsport e con il patrocinio del Comune di Riccione. Grazie a una formula pensata per il divertimento di adulti e bambini, la manifestazione propone un ricco programma di esibizioni, esposizioni ed esperienze coinvolgenti. I visitatori potranno scoprire il mondo dei motori in totale sicurezza, ascoltare musica e mangiare all’aria aperta nell’area street food.

L’ingresso è con donazione libera obbligatoria: il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato di Riccione della Croce rossa italiana e all’associazione Alzheimer Rimini.

Il programma del Motor Fest

L’apertura ufficiale è prevista per sabato 14 marzo alle 13:30, con le attività che proseguiranno fino alla mezzanotte.



Grande attenzione sarà dedicata all’inclusione attraverso la mototerapia e l’autoterapia. Sabato, dalle 15 alle 18, Manuel Reggiani e il team 3zero3 Nolimit – punto di riferimento per queste attività in Romagna – insieme ai piloti del Cosmo Drift Team, offriranno un’esperienza indimenticabile: le persone con disabilità potranno vivere l’emozione di salire a bordo dei mezzi a fianco di piloti qualificati, in totale sicurezza.

Sabato alle 22:30, al termine dello show motoristico, al “Riccione Motor Fest” esploderà la grande festa con musica, dj set e intrattenimento: un’occasione unica per incontrare i piloti e ammirare da vicino i mezzi da competizione in un’atmosfera di grande divertimento.

Domenica 15 marzo i motori si accenderanno dalle 9:30 per una giornata di spettacolo che si concluderà alle 19:30. Alle 13 sarà presentato ufficialmente l’avvio del campionato Acsi Motorsport da Sauro Banetta, presidente di Acsi Motorsport, e da Oscar Cappiello, presidente di Cosmo Drift Team. Nell’occasione verrà lanciato il “DNS - Drift National Series”, il campionato nazionale nato con l’obiettivo di scoprire e valorizzare i nuovi talenti del drifting in Italia, offrendo loro una vetrina d’eccellenza nel panorama motoristico nazionale.

La Drift Arena, raduni statici e food truck

Per tutto il weekend sarà attiva la Drift Arena, un tracciato tecnico che ospiterà sessioni mozzafiato dove auto e camion da drifting, prototipi a tre e quattro ruote e mezzi da rally o velocità daranno vita a uno spettacolo adrenalinico. Si alterneranno, inoltre, emozionanti performance di stunt-show su due e quattro ruote.

Un interessante spazio espositivo sarà dedicato ai raduni statici che spazierà dalle moderne supercar e auto tuning fino al fascino dei modelli d’epoca e allo stile inconfondibile delle grandi classiche americane, includendo anche raduni di ape in versione tuning, camion e trattori. I mezzi in esposizione lasceranno l’area espositiva in diversi momenti del weekend per sfilare lungo il tracciato in una parata di grande effetto.

“Riccione Motor Fest” è anche “taxi drift” per il pubblico che avrà la possibilità di scoprire l’emozione di salire a bordo dei mezzi a fianco dei piloti, in massima sicurezza. Spazio anche ai piloti di domani con le aree dedicate all’avviamento ai motori.



Non solo motori, ma anche convivialità e intrattenimento: per tutta la durata dell’evento sarà presente una grande area ristoro dedicata allo street food per mangiare all’aperto, oltre a una zona con simulatori di guida professionali per chi vuole testare le proprie abilità al volante.

Navetta e parcheggi gratuiti

Sarà possibile arrivare all’area dell’evento, nella zona industriale di Raibano 2, tramite il servizio navetta con il trenino da 60 posti in partenza ogni 20 minuti dal parcheggio all’ingresso dell’autostrada di Riccione (segnalato P1) e dal parcheggio Raibano, ubicato alla fine di viale dell’Industria (segnalato P2).



