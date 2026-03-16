Riccione Motor Fest 2026, un weekend tra motori e solidarietà

Drift, mezzi d’epoca e musica dal vivo hanno animato la quarta edizione, con l’intero incasso devoluto a Croce Rossa e Alzheimer Rimini

Il sole primaverile e l’irresistibile richiamo dei motori hanno accompagnato il grande successo della quarta edizione del Riccione Motor Fest. Durante il weekend appena concluso, la manifestazione ha saputo attrarre un pubblico eterogeneo composto da famiglie con bambini, appassionati e veterani del settore, tutti uniti dalla voglia di stare all’aperto e lasciarsi affascinare dalle performance su pista.

L’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Cosmo Drift Team di Rimini in sinergia con Acsi Motorsport, ha trasformato la zona artigianale Raibano 2 in un palcoscenico vibrante dove lo sport incontra la solidarietà: l’intero incasso sarà infatti devoluto al Comitato di Riccione della Croce rossa italiana e all’associazione Alzheimer Rimini.

Nelle giornate di sabato e domenica la Drift Arena ha ospitato sessioni mozzafiato con auto e camion da drifting, prototipi a tre e quattro ruote. Grande successo hanno riscosso anche le attività di mototerapia e autoterapia curate da Manuel Reggiani e dal team 3zero3 Nolimit, insieme ai piloti di Cosmo Drift Team. L’atmosfera di festa è stata arricchita dalle esposizioni di mezzi d’epoca che hanno affascinato i collezionisti, mentre le aree dedicate allo street food e la musica hanno fatto da cornice perfetta a un fine settimana indimenticabile.

La serata di sabato 14 marzo, in particolare, si è trasformata in un grande abbraccio collettivo grazie a un dj set che ha coinvolto il pubblico di ogni età. Un momento di profonda commozione ha visto la partecipazione degli amici e della famiglia di Michele Riglietti, il giovane di Vallefoglia recentemente scomparso in un incidente stradale: insieme hanno ricordato l’amico, da sempre presenza fissa con il suo gruppo alle edizioni del Riccione Motor Fest.

Nella giornata di domenica 15 marzo, il presidente di Acsi Motorsport, Sauro Banetta, e il presidente del Cosmo Drift Team, Oscar Cappiello, hanno presentato ufficialmente il campionato Acsi Motorsport e il DNS - Drift National Series, insieme ai più promettenti giovani talenti del drifting italiano.

Tra gli ospiti d’eccezione dell’edizione 2026 del Riccione Motor Fest il pilota Matteo Ferrari, primo campione del mondo MotoE nel 2019, e il noto influencer Control Garage, content creator tra i più seguiti nel panorama automotive nazionale e punto di riferimento per la cultura del tuning, del drifting e delle auto giapponesi.

La complessa macchina organizzativa dell’evento ha beneficiato del supporto della Polizia locale, impegnata in un costante presidio del territorio che ha permesso di gestire al meglio l’ingente afflusso di pubblico e la fluidità del traffico per l’intera durata della manifestazione.

Alla manifestazione ha preso parte, portando il saluto dell’amministrazione comunale, la sindaca Daniela Angelini insieme agli assessori Alessandro Nicolardi, Mattia Guidi e Simone Imola.