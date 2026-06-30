Riccione Music City 2026, Geolier in concerto a piazzale Roma: attesa per l’11 luglio

Il rapper protagonista della scena urban italiana arriva alla Perla Verde con il Summer Festival Tour 2026

L’attesa estate di “Riccione Music City 2026” si appresta a vivere uno dei suoi momenti più caldi, cavalcando l’onda del clamoroso successo mediatico e artistico del momento. Sabato 11 luglio, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà l'attesissima tappa del “Summer Festival Tour 2026” di Geolier. Il fuoriclasse della scena urban, protagonista assoluto delle classifiche, porterà a Riccione uno show monumentale e travolgente con i brani del nuovo disco “Tutto è possibile”, confermando la centralità della città romagnola nei circuiti dei grandi live nazionali. Un appuntamento già annunciato che sta registrando un entusiasmo travolgente: in concomitanza con la straordinaria visibilità dell’artista, si registra infatti una forte corsa all’acquisto dei biglietti, con molte centinaia di tagliandi venduti soltanto nelle ultime ore da parte dei fan pronti ad accorrere nella Perla Verde.

Il grande interesse del pubblico si inserisce in un momento magico per il rapper napoletano, reduce dalla conclusione della tranche del suo tour negli stadi con tre trionfali date sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, culminate in un ultimo show trasmesso in diretta streaming mondiale da Prime Video e Amazon Music. Proprio da quel palco l’artista ha annunciato il raddoppio dei concerti nella sua città per il prossimo anno, portando a sei gli appuntamenti complessivi a Napoli. Un successo planetario che amplifica ulteriormente l’energia attorno alla data di piazzale Roma, dove Geolier offrirà uno spettacolo in una dimensione ravvicinata nel cuore della città, forte di un palmarès che conta ben 91 dischi di platino e 42 dischi d’oro.

Un successo inarrestabile tra radici e palchi internazionali

Il tour estivo, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, rappresenta l’occasione ideale per ascoltare dal vivo il quarto album di Geolier, pubblicato lo scorso gennaio per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il disco ha debuttato direttamente al primo posto della Classifica Album Fimi/Gfk e ha monopolizzato la Top 10 dei singoli, confermando il ruolo centrale del rapper nella cultura musicale italiana. Il progetto mette insieme mondi diversi ed eterogenei, unendo la storica eredità della musica d’autore partenopea a una narrazione che affronta la crescita, il prezzo del successo e il legame profondo con le proprie radici. I biglietti per la data di Riccione dell’11 luglio sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e nei punti vendita abituali, con tutte le informazioni consultabili sul sito ufficiale di Magellano Concerti.



