Riccione Music City, attesa per Capo Plaza: piazzale Roma si prepara al pienone

Sabato 25 luglio l’artista salernitano protagonista del “Summer Tour” nell’ambito di Riccione Music City.

Il grande pubblico della musica live sceglie ancora una volta Riccione. Il concerto di Capo Plaza, in programma domani sera, sabato 25 luglio in piazzale Roma, conferma il successo di una stagione musicale che vede la città protagonista sulla scena nazionale. L’artista salernitano, tra le figure più rappresentative della nuova generazione urban italiana, porterà a Riccione una delle tappe più attese del suo “Summer Tour”, in un appuntamento che si annuncia come uno dei momenti di punta del cartellone “Riccione Music City”.

Dal successo dell’album d’esordio “20” ai più recenti “Ferite” e “Hustle Mixtape Vol. 2”, Capo Plaza ha costruito un percorso artistico solido e riconoscibile anche a livello internazionale. Con il nuovo EP “4U”, prodotto da AVA, l’artista esplora una dimensione più intima e riflessiva, segnando una nuova tappa della sua evoluzione musicale.

Info utili e piano di accoglienza per il concerto di sabato con Capo Plaza

In vista del concerto di Capo Plaza di domani sera, la macchina organizzativa ha predisposto un piano straordinario di accoglienza e sicurezza. I cancelli dell’arena di piazzale Roma e i relativi varchi di sicurezza apriranno a partire dalle ore 18:00. Si consiglia a coloro che giungeranno in città nella stessa giornata di godersi le spiagge e il centro cittadino prima dell’ingresso, favorendo un afflusso scaglionato ed evitando lunghe attese a ridosso dell’apertura.

Per chi raggiunge la città in treno o tramite il servizio Metromare, la location sarà comodamente raggiungibile a piedi percorrendo il sottopasso di viale Ceccarini in direzione mare. Per chi arriverà in auto, si raccomanda di utilizzare le aree di sosta posizionate a monte della ferrovia, tutte situate a circa 10 minuti di cammino da piazzale Roma: il parcheggio multipiano della stazione in viale XIX Ottobre, il parcheggio Salvatori in viale dei Mille, il parcheggio Volta in viale Cortemaggiore, la sosta di piazzale Vittime delle Foibe, l’area ex Fornace in viale Einaudi e piazza Unità.

All’interno della struttura saranno in funzione diversi punti ristoro. Agli accessi saranno operativi rigorosi controlli di sicurezza: per agevolare le operazioni e prevenire rallentamenti, si ricorda che è severamente vietato introdurre all’interno dell’arena materiali potenzialmente pericolosi come lattine, oggetti di metallo, bottiglie o bicchieri di vetro, bombolette spray di qualsiasi tipo, oggetti ingombranti quali ombrelli, aste per bandiere e selfie stick, attrezzi di vario genere, materiali pirotecnici o esplosivi e bagagli voluminosi come valigie, caschi da moto e zaini di grandi dimensioni.



