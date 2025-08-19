Riccione Music City chiude con Britti, Grandi e Picco

Alex Britti, Irene Grandi e Cesare Picco chiudono una stagione che ha portato pop, jazz e musica giovane tra piazze e spiagge

L'estate musicale di Riccione si avvia alla conclusione con tre appuntamenti imperdibili, a conferma del grande successo di "Riccione Music City", il progetto che ha trasformato la città in un polo di attrazione per la musica e l'intrattenimento. Le rassegne "Riccione Summer Music" e "Albe in controluce" si preparano a un finale in grande stile. Il gran finale avrà inizio con il concerto di Alex Britti in piazzale Roma, che domani, mercoledì 20 agosto, porterà la sua inconfondibile chitarra per celebrare la sua carriera. Il giorno dopo, giovedì 21 agosto, toccherà a Irene Grandi chiudere la rassegna di pop italiano con una grande festa per i suoi trent'anni di carriera. Infine, l'artista che concluderà l'intera stagione musicale sarà il pianista Cesare Picco, che regalerà al pubblico delle "Albe in controluce" l'emozionante interpretazione del capolavoro di Keith Jarrett all'alba di domenica 24 agosto.

L'estate 2025 ha registrato un bilancio molto positivo per la musica in città. Il progetto "Riccione Music City" ha registrato un'ottima affluenza, confermando la città come un polo di attrazione per l'intrattenimento in riva al mare e non solo. La formula vincente ha offerto un programma vario e di qualità, capace di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo che ha approfittato della ricca proposta. La rassegna Riccione Summer Music è stata il cuore pulsante degli eventi, animando piazzale Roma con i concerti di pop italiano di artisti come Nek, Francesco Renga, Gemelli Diversi e Giuliano Palma, e con il grande successo dell'evento speciale Nostalgia '90. Per gli amanti del jazz, Riccione Summer Jazz ha offerto nove serate di altissimo livello in Piazzale Ceccarini, con performance di nomi illustri come la Billy Cobham' Spectrum 50 Band e il duo Paolo Fresu & Omar Sosa. Non sono mancati i momenti suggestivi delle Albe in Controluce, che hanno incantato il pubblico sulla spiaggia con le performance, tra gli altri, di Syria, La Niña e Giorgio Poi. Infine, il Versus Festival ha richiamato un pubblico giovane e appassionato, portando la musica urban allo Space Riccione con artisti del calibro di Irama, Anna, Guè, l’evento Teenage Dream e il grande finale di Lazza, che ha fatto registrare il tutto esaurito.





