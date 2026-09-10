Riccione Music City, estate da record: oltre 100mila spettatori

Il concerto di Gianni Morandi cancellato per l’allerta meteo chiude una stagione con 36 appuntamenti tra pop, jazz e urban

Il maltempo ferma l'ultimo concerto, ma non cancella i numeri di un'estate che a Riccione ha portato la musica in piazza per tre mesi. Il concerto di Gianni Morandi, previsto questa sera alle 21 in piazzale Roma, è stato annullato a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna. Piogge intense e forti raffiche di vento non avrebbero consentito di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per allestimento e spettacolo.

Per chi aveva acquistato il biglietto è previsto il rimborso integrale. La richiesta potrà essere presentata entro il 30 settembre esclusivamente attraverso il circuito utilizzato per l'acquisto: Ticketone, Ticketmaster o Ciaotickets.

Il bilancio complessivo di Riccione Music City resta però quello di una stagione affollata. Dal primo giugno sono stati 36 gli appuntamenti organizzati tra la rassegna principale, Riccione Summer Jazz e Albe in controluce, per un totale di oltre 100mila spettatori. In piazzale Roma si sono alternati pubblici diversi: migliaia di giovani per i concerti di Geolier e Capo Plaza, mentre Riccardo Cocciante e i Pooh hanno richiamato un pubblico più adulto.

Il cartellone ha attraversato generi differenti, dall'urban al jazz, dal pop contemporaneo ai grandi nomi della musica italiana. E, nonostante qualche imprevisto, l'organizzazione è riuscita a recuperare gli appuntamenti saltati o modificati durante l'estate. Sono state riprogrammate le date di Noemi e dei Pooh e l'esibizione di Dutch Nazari, mentre il concerto di Clara sarà recuperato a dicembre.

Quello di Morandi resta quindi l'unico appuntamento del cartellone definitivamente cancellato. La serata avrebbe dovuto chiudere una stagione nella quale piazzale Roma è diventato il principale punto di riferimento per la musica dal vivo in città.

"Questa flessibilità ci ha permesso di ospitare i summer tour di alcuni dei principali artisti nazionali", osserva la sindaca Daniela Angelini, che considera piazzale Roma una location capace di accogliere format e pubblici differenti. Angelini sottolinea anche il ruolo delle rassegne Riccione Summer Jazz e Albe in controluce all'interno dell'offerta musicale estiva.

Riccione Music City ha avuto anche una componente legata alla promozione turistica. Alcuni degli eventi di piazzale Roma sono infatti arrivati in televisione su Italia 1 e in diretta in radiovisione su RTL 102.5, portando le immagini dei concerti oltre la città.