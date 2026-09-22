Riccione, musica e danze da sei paesi d'Europa: torna il festival Le Spiagge d'Italia

Dal 24 al 28 settembre il festival internazionale porta in città musica e danze tradizionali da sei Paesi europei

Riccione torna a essere un punto d'incontro tra culture diverse attraverso la musica e la danza. Dal 24 al 28 settembre torna infatti "Le Spiagge d’Italia", festival internazionale organizzato da Sopravista International Festivals, presente in città dal 2009. L'appuntamento punta a valorizzare tradizioni, culture e costumi dei Paesi partecipanti attraverso spettacoli di canto, musica e danza.

Il cuore del programma sarà piazzale Ceccarini, dove nel fine settimana si esibiranno dieci gruppi provenienti da Lituania, Croazia, Ucraina, Polonia, Bulgaria e Lettonia. Il primo appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle 15.30, mentre il secondo sarà domenica 27 alle 10.30. Gli artisti porteranno nel centro della città costumi tradizionali, canti e coreografie legate alle rispettive culture. Il programma alternerà danze popolari e contemporanee, musica, ensemble vocali e performance di majorettes, dando vita a uno spettacolo costruito sulla varietà delle tradizioni rappresentate.

Una parte importante del festival riguarda le nuove generazioni. Tra i protagonisti ci sono infatti bambini, adolescenti e giovani artisti chiamati a mantenere vivo il patrimonio culturale dei Paesi d'origine attraverso nuove forme di espressione. L'edizione 2026 dedica inoltre particolare attenzione alle comunità della diaspora, con la partecipazione di giovani e famiglie che vivono lontano dai Paesi di origine ma continuano a coltivarne tradizioni, lingua e identità culturale. La danza e la musica diventano così strumenti per mettere in relazione le diverse esperienze, con le tradizioni che vengono reinterpretate dalle nuove generazioni e portate sul palco insieme a linguaggi contemporanei. Un confronto che trova nel centro di Riccione il proprio spazio di incontro, tra residenti e turisti.

Durante il fine settimana piazzale Ceccarini sarà quindi il punto di riferimento della manifestazione, con le esibizioni dei gruppi internazionali chiamati a condividere repertori, costumi e forme artistiche differenti. L'obiettivo del festival è trasformare questi appuntamenti in un momento di confronto tra culture e generazioni, attraverso un programma che mette insieme musica, danza e tradizioni popolari.