Riccione, musica e meditazione all’alba con Gloria Campaner e Thea Crudi

Grande partecipazione a “Yantra. Nel tempio del suono”. Il 16 agosto il gran finale di “Albe in controluce” con Dutch Nazari

Ieri mattina, domenica 9 agosto, a partire dalle 5:30, la spiaggia di piazzale San Martino a Riccione ha accolto uno degli appuntamenti più suggestivi ed emozionanti per la rassegna “Albe in controluce”: “Yantra. Nel tempio del suono”.

Lo spettacolo ha superato la classica dimensione del concerto, trasformandosi in una profonda esperienza di meditazione collettiva. Protagoniste assolute della performance sono state la pianista di fama internazionale Gloria Campaner e la formatrice e divulgatrice Thea Crudi. Le vibrazioni e le melodia colte del pianoforte di Campaner si sono intrecciate in modo fluido con i mantra della tradizione orientale e il canto evocativo di Crudi, mentre all’orizzonte il cielo accoglie il momento magico del sorgere del sole sul mare.

Attraverso un’architettura sonora avvolgente, guidata dal Cristian Bonato, il suono si è propagato tra la sabbia e la risacca creando un ponte emotivo immediato tra interpreti e pubblico. In un silenzio quasi sacrale, interrotto solo dalla musica e dalle onde, il pubblico ha condiviso un rito collettivo unico, accompagnando l’arrivo del nuovo giorno in un’atmosfera di intensa armonia.

Dopo lo straordinario viaggio sensoriale offerto da Gloria Campaner e Thea Crudi, la rassegna Albe in controluce si avvia verso il suo gran finale. L'ultimo appuntamento della stagione è fissato per domenica 16 agosto alle ore 5:45 presso la spiaggia libera del Marano. Sul palco salirà Dutch Nazari per recuperare la data inizialmente prevista per lo scorso 12 luglio e poi annullata a causa del maltempo. Come per tutte le tappe della rassegna, anche l'evento conclusivo sarà a ingresso libero.



