Riccione, nasce la Brazilian Jiu-Jitsu Squad della Judoka

La nuova scuola è aperta a ragazzi dai 16 anni e adulti. Open day gratuito sabato 14 novembre alla palestra della scuola Catullo

La Judoka Riccionese allarga la propria offerta e apre al Brazilian Jiu-Jitsu. Da novembre 2026 prende il via la Brazilian Jiu-Jitsu Squad Riccione, nuova sezione dell'associazione sportiva che da 15 anni opera sul territorio nel mondo del Judo.

Il corso è rivolto a uomini e donne a partire dai 16 anni, anche senza alcuna esperienza precedente. L'obiettivo è avvicinare i partecipanti a una disciplina che unisce preparazione fisica e mentale, attraverso esercizi per migliorare coordinazione, mobilità e forma fisica, oltre alle tecniche di difesa personale. Il percorso punta anche a sviluppare concentrazione, disciplina e sicurezza in se stessi.

A guidare gli allenamenti sarà Daniel Merli, che pratica Brazilian Jiu-Jitsu da oltre dieci anni. Formatosi nella scuola BJJ Squad Venezia, è stato allievo di Octavio Couto e Rafael Lang. Ha ottenuto la cintura nera da Emiliano Manfren ed è istruttore qualificato FIJLKAM, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Per presentare la nuova attività e consentire ai curiosi di conoscere da vicino la disciplina, la società organizza un Open Day gratuito sabato 14 novembre alle 16.30. L'appuntamento è alla palestra della scuola Catullo, in viale Catullo 12 a Riccione, dove si svolgeranno anche le lezioni. La partecipazione è aperta a tutti.