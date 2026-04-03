Riccione: neopatentato perde il controllo e si cappotta, grande spavento ma nessuna ferita grave

Perde il controllo della Toyota e finisce a ruote all'aria

Paura nella tarda mattinata di oggi su viale Po, dove un giovane neopatentato è rimasto coinvolto in un incidente stradale senza fortunatamente riportare gravi conseguenze.

Erano circa le 11.30 quando il ragazzo, alla guida di una Toyota C-HR intestata al padre e diretto in direzione Rimini-Riccione, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto ha prima urtato due vetture parcheggiate lungo la carreggiata, per poi capovolgersi.

All’arrivo dei soccorsi, il giovane conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Per lui solo lievi ferite e tanta paura, ma nessuna conseguenza seria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Riccione, impegnati nei rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo incidentato.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.