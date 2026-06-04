Riccione non si ferma: incontri, festival, sport e spettacoli dal 4 al 7 giugno

Weekend ricco di appuntamenti

A Riccione il fine settimana si apre con un ricco palinsesto di appuntamenti. Le storie del mare, l’anima marinaresca della città e i grandi temi del volontariato e dell’impegno sociale si intrecciano con eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, spettacoli di danza, teatro dialettale e incontri pubblici su temi di attualità. Il programma del weekend si completa con le mostre d’arte, i mercatini artigianali, la grande festa nel parco della Resistenza e la tradizione folk romagnola, garantendo una proposta culturale e di intrattenimento diffusa su tutto il territorio.

Smartphone, social e cyberbullismo: il 4 giugno l’incontro pubblico alla Biblioteca comunale

Oggi pomeriggio, giovedì 4 giugno, dalle 15 alle 18, la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) ospita l’incontro a ingresso gratuito “Genitorialità digitale e tutela dei minori”. Promosso dall’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) della sezione di Rimini l’appuntamento affronta le opportunità e le complessità del mondo virtuale nella vita dei più giovani. L'obiettivo è offrire a genitori, insegnanti ed educatori una panoramica sugli strumenti educativi, psicologici e giuridici utili a favorire un uso consapevole della tecnologia, approfondendo temi caldi come social network, smartphone, gaming, cyberbullismo, privacy e responsabilità genitoriale. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali della presidente del tribunale dei minorenni di Bologna Gabriella Tomai e della vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa. A seguire, il cuore del dibattito vedrà il contributo di avvocati, psicologi ed esperti del settore, che approfondiranno il ruolo educativo degli adulti nell’ecosistema digitale sia sotto il profilo legale sia sotto quello psicologico e relazionale.

Gino Cecchettin e Paolo Cevoli al “Festival del Fundraising”: il 4 giugno in piazzale Ceccarini, il 5 giugno alla sala Concordia

Proseguono fino a domani, venerdì 5 giugno, gli appuntamenti aperti al pubblico del “Festival del Fundraising”, il principale appuntamento in Italia dedicato alla raccolta fondi, alla sostenibilità e al terzo settore. Questa sera, giovedì 4 giugno (ore 21) in piazzale Ceccarini, Gino Cecchettin – padre di Giulia, la giovane uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato – sarà il protagonista dell’evento speciale “Storie che ci cambiano”, aperto a tutta la cittadinanza. In dialogo con Eleonora Mazzoni, Cecchettin porterà la sua testimonianza personale di un dolore trasformato in impegno civile, offrendo alla comunità un momento di forte valore simbolico in cui la città diventa partecipe della forza della memoria e della solidarietà. A chiudere il festival, venerdì 5 giugno alle 14:30 nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi, sarà invece l’artista riccionese Paolo Cevoli con l’inedito intervento dal titolo “Alle persone, ci devi voler bene”. L’appuntamento, pur inserito nel programma per i partecipanti del festival, sarà aperto gratuitamente al pubblico, confermando la volontà di rendere la manifestazione un momento di condivisione e riflessione per l’intera comunità.

Scienza, musica, volontariato e storie di delfini: dal 5 al 7 giugno i primi appuntamenti di “Into the Blue” a Riccione

Da venerdì 5 giugno il mare Adriatico torna protagonista con una nuova edizione di “Into the Blue – Sea Life Fest”, il festival ideato e organizzato da Fondazione Cetacea tra Rimini e Riccione: dieci giorni di incontri, divulgazione scientifica, arte, cinema, laboratori, citizen science e riflessioni dedicate al rapporto tra esseri umani e ambiente marino.

Il programma di Riccione prende il via venerdì 5 giugno, alle 20:30 in piazzale Ceccarini, con una conferenza dedicata al potenziale nascosto della biodiversità microbica marina. Sarà Marco Candela, docente dell’Università di Bologna, a guidare il pubblico tra i servizi ecosistemici e le soluzioni concrete che questi microscopici organismi possono offrire per lo sviluppo sostenibile del pianeta. A seguire, alle 21:30, la stessa cornice ospiterà “Different Waves”, una performance immersiva ideata da Fabio Mina, Emiliano Battistini e Mattia Fornaciari, creata interamente con i suoni registrati al largo della costa adriatica nell’ambito del progetto Interreg Italy-Croatia Undersea.

Il weekend prosegue sabato 6 giugno, a partire dalle 15 nella sede di Fondazione Cetacea in viale Canova 13. Qui i cittadini e gli appassionati potranno partecipare al corso per diventare volontari del centro di recupero tartarughe marine. Subito dopo, l’incontro si focalizzerà sul corso dedicato ai nidi di tartaruga, un momento prezioso per imparare a riconoscere le tracce sulla sabbia e scoprire come comportarsi correttamente in caso di nidificazioni sulle nostre spiagge.

Domenica 7 giugno (ore 20:30), i riflettori si riaccendono in piazzale Ceccarini per una profonda riflessione sul legame tra umani e delfini in Mediterraneo. L’incontro traccerà l’evoluzione del nostro sguardo verso i cetacei negli ultimi decenni: dal superamento della spettacolarizzazione e della cattività fino alle odierne dinamiche di tutela, conservazione e riconoscimento della loro complessità biologica e sociale. Il dibattito, che vedrà gli interventi del presidente di Fondazione Cetacea Sauro Pari, di Eleonora Panella per Eurogroup for Animals e di Carmelo Fanizza per Jonian Dolphin Conservation, si arricchirà dei dati ottenuti dalle azioni di studio e monitoraggio, in collaborazione con la “Biennale del mare e dell’acqua” del Comune di Rimini. La serata si concluderà con la proiezione di “Un mare molto piccolo”, il docufilm sull’ex delfinario di Rimini firmato da Elisa La Boria e Luka Bagnoli e prodotto da Fondazione Cetacea e Zeroscena.

La commedia dialettale della compagnia La Carovana: il 6 giugno al centro di buon vicinato La quercia dl’Arvura

Il cartellone degli appuntamenti si arricchisce anche di uno spazio dedicato alla tradizione locale e alla leggerezza. Sabato 6 giugno, alle 20:30, il parco del centro di buon vicinato “La quercia dl’Arvura” in via Caravaggio farà da cornice a una serata all’insegna del teatro dialettale. La compagnia teatrale “La Carovana” salirà sul palco per presentare la commedia intitolata “Ho avu un ics”, offrendo al pubblico un’occasione di incontro e divertimento (ingresso 5 euro).

“Essenza”, un viaggio tra danza, discipline aeree ed emozioni: il 7 giugno alla Granturismo

La sala Granturismo ospita “Essenza”, lo saggio-spettacolo di teatro acrobatico della compagnia B-You diretta da Barbara Bianchi. Il progetto si configura come una vera e propria sperimentazione artistica che, attraverso il linguaggio potente e suggestivo delle discipline aeree e della danza, esplora nuove forme di comunicazione traducendo la complessità delle emozioni umane nell’arte del movimento. Guidata da un preciso filo narrativo, la performance alterna figure spettacolari e coreografie fluide per raccontare storie vissute e sensazioni concrete, invitando il pubblico a liberarsi dai pesi quotidiani per aprirsi a nuove riflessioni.

Sabato 6 giugno (ore 21) l’ingresso è riservato ai soci dell’associazione. Domenica 7 giugno (ore 16) l’evento è aperto al pubblico: l’ingresso è gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti, telefonando dalle 10 alle 13, al numero di cellulare 328 0387356. Lo spettacolo è ideato e curato dall’associazione sportiva dilettantistica B-YOU Acrobatic, in collaborazione con Underground street school di Ramsy Flow, e patrocinato dal Comune di Riccione. Sarà inoltre presente lo Ior (Istituto oncologico romagnolo) per raccogliere eventuali offerte libere a sostegno delle attività dell’associazione.

La “Festa insieme nel Parco… che spettacolo!” tra sport, cultura e socialità: il 7 giugno al Parco della Resistenza

Domenica 7 giugno, il Parco della Resistenza di Riccione si anima con colori, suoni ed emozioni per accogliere la nuova edizione di “Festa insieme nel Parco… che spettacolo!”, la grande festa cittadina dedicata alla comunità, alle famiglie e alla bellezza dello stare insieme. L’iniziativa, promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale, coinvolge realtà culturali, educative, sociali e sportive del territorio. Dalle 17 e fino al tramonto, il parco ospita un ricco programma di attività e iniziative per tutti, in un pomeriggio all’insegna della creatività, della cultura, dello sport e della socialità. L'iniziativa nasce dalla volontà di promuovere relazioni, partecipazione e inclusione, mettendo al centro le famiglie e i bambini attraverso esperienze capaci di creare legami e rafforzare il senso di appartenenza alla città.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: fino al 28 giugno la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Fino al 3 luglio, lo spazio “Generazione Riviera” di villa Mussolini – dedicato ai fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, creando un filo immaginario tra passato, presente e futuro della riviera – ospita gli scatti di Gianni Zangheri. Fotografo riccionese nato nel 1958, Gianni è figlio di Epimaco “Pico” Zangheri, che per oltre cinquant’anni ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. In mostra si potrà ammirare una selezione di scatti realizzati negli anni Novanta con una fotocamera usa e getta analogica, proprio sulle spiagge di Riccione.

La mostra che mette i bambini in dialogo con i grandi artisti del Novecento, a Villa Franceschi

La Galleria d’Arte moderna e contemporanea Villa Franceschi ospita, fino al 21 giugno, la mostra “Bambini in dialogo con l’arte: tra meraviglia e creatività”. L’esposizione documenta il Progetto di qualificazione 0-6 del Comune di Riccione, raccogliendo i manufatti realizzati dai bambini di diversi nidi e scuole dell’infanzia comunali che, guidati da educatori e insegnanti, si sono lasciati ispirare dalle opere della collezione permanente di Villa Franceschi, confrontandosi con maestri del calibro di Burri, Baj, Pulga, Piraccini, Mascalchi, Morlotti e Bendini. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, dal giovedì alla domenica e martedì 2 giugno anche dalle 15 alle 18 (visite guidate gratuite il 14 e 21 giugno alle 10 su prenotazione).

Sport, cultura e tempo libero

Questa sera, giovedì 4 giugno (ore 21), piazza Sacco e Vanzetti ospita la serata romagnola in compagnia dell’Orchestra Cavalli, tra sonorità tipiche della tradizione romagnola e frizzanti fantasie della band.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno lo Stadio del nuoto ospita il 29esimo “Trofeo internazionale Italo Nicoletti”, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del calendario natatorio italiano cui parteciperanno oltre 1.800 atleti.

Sabato 6 giugno, dal pomeriggio fino alla mezzanotte, il Lungomare Goethe (all’altezza della spiaggia 115) ospita una selezione di espositori di artigianato e shopping creativo, pensata per arricchire la tradizionale passeggiata serale.

Domenica 7 giugno piazzale San Martino ospita il “Raduno dune buggy”, dalle 9 alle 10.

Fino a domenica 7 giugno si svolgono al Playhall i “Campionati italiani di tennistavolo 4a, 5a e 6a categoria”.

Prosegue presso lo spazio MArCo (primo piano di Bottega Brandina, viale Gramsci 1) la mostra a ingresso libero “Homo homini lupus” di Marco Morosini, che indaga le tensioni dei rapporti umani, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica della società. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, fino al 4 ottobre.

Proseguono gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani con ritrovo in piazzale San Martino: “Meditare camminando” fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 7:30. L’appuntamento con “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” prosegue fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 8:30.