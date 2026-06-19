Riccione, nota di Futuro Nazionale: polemica sui dehors e proteste dei commercianti

Campisi e Galli criticano le modifiche al regolamento: “Costi già sostenuti e burocrazia eccessiva”

Il Comune di Riccione ha approvato modifiche al regolamento sui dehors e gli esponenti di Futuro Nazionale, Luca Campisi e Bruno Galli, parlano di scelta “fuori tempo massimo” nel pieno della stagione estiva. “Chi rimborserà i soldi spesi per le perizie?”, denunciano, sottolineando come molti operatori abbiano già sostenuto costi tra 2.000 e 3.000 euro per la nuova documentazione. Secondo i rappresentanti, le richieste burocratiche erano “al limite del paradossale”, con certificazioni e vincoli anche su arredi leggeri e colori. “Una buona amministrazione deve garantire programmazione e regole chiare”, aggiungono Campisi e Galli. La categoria, sostengono, non può essere “trattata come una cavia da laboratorio” e va tutelata per gli investimenti già effettuati. Critiche anche ai tempi delle decisioni amministrative, definiti non adeguati alle esigenze delle imprese.