Riccione, Notte Rosa tra musica, danza e spettacolo: un evento per tutte le generazioni

Un programma diffuso tra concerti, famiglie, cultura e spettacolo

Musica in diretta nazionale, grande danza, villaggio per bambini, incontri pedagogici per famiglie e fotografia d’autore: la Notte Rosa di Riccione esplode con un mosaico di eventi straordinario, capace di parlare a ogni tipo di pubblico. Il cuore pulsante della colonna sonora sarà firmato da Rtl 102.5, che accenderà i riflettori della radiovisione nazionale su una line-up travolgente con J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay e Eddie Brock, Heva, e Bels. Ad arricchire la serata ci saranno anche Amelie e Alma, in un crescendo di eventi che accompagnerà il pubblico fino al suggestivo concerto all’alba sulle note di Venerus e al gala “Riccione Perla Danza” che chiuderanno la Notte Rosa di Riccione.

La declinazione riccionese del “Capodanno dell’estate” incontra anche la danza d’autore con lo spettacolo firmato da Kledi Kadiu e presentato insieme a Jody Cecchetto, che porterà in scena stelle del calibro di Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Marianna Suriano, oltre a Giacomo Castellana, Giada Lini, Graziano Di Prima e al duo Riva & Repele Alessio di Ponzio, l’Accademia Antonella Bartolacci e Riccione Dance Center.

Spazio anche a bambini e famiglie: oltre al villaggio con le attrazioni per i giovani ospiti, il “Riccione Kids Family Festival” vedrà salire sul palco pilastri della formazione, della psicopedagogia e della divulgazione come Vincenzo Schettini, Alberto Pellai, Osvaldo Poli e Michele Liuzzi, pronti a far dialogare genitori e ragazzi tra crescita, digitale, scienza e ironia. Nel fine settimana anche la mostra fotografica di Bruno Barbey dedicata all’Italia del boom economico, le sessioni di yoga all’alba e al tramonto, l’arte del fare di “Fièra”.

Un cartellone poliedrico ed eclettico, pensato per unire generazioni diverse sotto un cielo che si illuminerà di un rosa spettacolare e musicale mai visto prima, alla mezzanotte di venerdì 19 giugno: coreografie luminose innescate sia dal palco di piazzale Roma sia dall’arenile, con oltre 6.000 scie colorate, musica e una miriade di fuochi innovativi, gestiti da un sistema ad altissima tecnologia con 8 console pirotecniche, 12 centraline di sincronizzazione e una master console.

“Riccione Kids Family Festival”, tutto il programma: dal 18 al 20 giugno in piazzale Ceccarini

La Notte Rosa nella Perla verde inizia già questa sera, giovedì 18 giugno, quando si alzerà il sipario su “Riccione Kids Family Festival”, la rassegna di eventi e iniziative per bambini, genitori ed educatori, promossa dal Comune di Riccione e prodotta dall’agenzia Ea Comunicazione Eventi. Accanto allo spettacolo e al divertimento, il festival propone anche un autorevole spazio di riflessione pedagogica per affrontare con un linguaggio chiaro, semplice e accessibile le sfide della crescita.

Per tutta la durata della manifestazione, dalle 20:00 alle 24:00, piazzale Ceccarini si trasformerà in un “Village” permanente con l’apertura dell’area stand e laboratori, dove grandi e piccini potranno scoprire giochi, attività creative e gadget esclusivi in collaborazione con i principali marchi del settore per l’infanzia.

Il programma delle iniziative del Kids Family Festival inizia questa sera, giovedì 18 giugno, alle 20:30 con l’iniziativa di educazione ambientale e cura del mondo animale, realizzata in collaborazione con La Stampa e il portale La Zampa intitolata “Amici per la Zampa, quando gli animali migliorano la vita”. Gli esperti Tomas Pirani e Mario Colombo guideranno un incontro dedicato al rapporto tra bambini e cani e all’importanza della pet therapy in adolescenza. Alle 21:15 sarà la volta dell’attesissimo professore Vincenzo Schettini, che con il suo appuntamento “Fisica in gioco” trasformerà la divulgazione scientifica in un interessante show pop e spettacolare tra esperimenti e leggi della natura. Dalle 22:30, la piazza si accenderà simultaneamente con la magia del “Mermaid Magic Dance” insieme a Merlinda, la grande parata dei personaggi dei cartoni animati e il travolgente “Family Fluo Party”, il Dj-set firmato da Mauro Forbicini che farà ballare tutta la famiglia sotto le stelle fino a mezzanotte.

Venerdì 19 giugno si parte alle 20:45 con l'autorevole intervento del medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai, che affronterà il tema “Sfide educative nel terzo millennio”. Alle 21:45 spazio alle risate e all’avventura con lo stratopico “Geronimo Stilton Show”, uno spettacolo di balli e intrattenimento pensato per l’intera famiglia. Il percorso di riflessione riprende alle 22:15 con il formatore e consulente Michele Liuzzi e il suo talk “Le parole che uniscono”, incentrato sulle relazioni e la comunicazione empatica in famiglia. La serata si chiuderà alle 23:15 con una nuova e spettacolare sfilata dei Costume Characters.

Il gran finale del festival comincia sabato 20 giugno alle 21:00 con il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che proporrà l’incontro “Padre e madre: le differenze dello stile educativo”, offrendo spunti preziosi ed equilibrati per decodificare le fatiche e la bellezza del legame formativo tra genitori e figli.

Subito dopo, l’attenzione si sposterà sul fenomeno globale del momento con uno speciale doppio appuntamento targato K-Pop Mania. Si comincerà alle 21:30 con la “Balcony Fan Appearance”, durante la quale il cast del musical saluterà i fan dalla terrazza del WE.ME Hotel, per poi salire a bordo di innovative auto elettriche e sfilare verso il palco principale di piazzale Ceccarini. A seguire, dalle 22:15, prenderà il via lo show principale “Greatest Kpop Hits e Demon Hunters”: un travolgente omaggio musicale ai gruppi di riferimento come BTS, Blackpink e Twice, impreziosito dall'energia delle leggendarie Demon Hunters, che si concluderà con un esclusivo Meet & Greet finale.

L’ingresso al festival è libero.

Il dream team di Rtl 102.5, J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay, Eddie Brock, Heva, Bels, Amelie e Alma e lo straordinario spettacolo piromusicale: il 19 giugno in piazzale Roma

Si alza il volume a Riccione in piazzale Roma, il 19 giugno, con l’evento che scandisce l’atmosfera calda dell’estate. Radio ufficiale della serata sarà Rtl 102.5, la più ascoltata d’Italia con il suo dream team - Massimo Alberti, Angelo, Jessica, Stefania, Sautufau - pronto a trasformare la città in un palcoscenico esplosivo tra musica, spettacolo e intrattenimento live. Sul palco saliranno alcuni dei nomi più amati della scena italiana, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: J-Ax, icona del rap e autore di successi trasversali, Ditonellapiaga, tra le voci più originali del pop italiano e con uno stile raffinato e contemporaneo, Samurai Jay, tra gli artisti più ascoltati grazie a un sound urban capace di conquistare la vetta delle classifiche di ascolto ed Eddie Brock, tra i nomi emergenti più interessanti del momento. Sul palco anche Heva, Bels, e ad arricchire la serata Amelie e Alma, per una Notte Rosa all’insegna della musica e dello spettacolo e che riflette le diverse anime della scena musicale italiana.

Allo scoccare della mezzanotte torna, come da tradizione, lo spettacolo pirotecnico: quest’anno con un imperdibile show piromusicale, arricchito da effetti inediti creati ad hoc per l’occasione. I fuochi danzeranno a ritmo di una colonna sonora esclusiva, perfettamente sincronizzata con coreografie luminose innescate sia dal palco sia dall’arenile.

L'esibizione vedrà protagoniste oltre 6.000 scie colorate e una miriade di fuochi innovativi, progettati appositamente per la Notte Rosa di Riccione. Per garantire la massima precisione, la regia dell’evento sarà affidata a un sistema ad altissima tecnologia: 8 console pirotecniche, 12 centraline di sincronizzazione e una master console dedicata al coordinamento millimetrico tra musica, scie, luci e fuochi. Il risultato sarà una Notte Rosa memorabile, capace di regalare al pubblico un’esperienza magica, emozionante e di grandissimo impatto visivo.

L’energia di Riccione varcherà i confini della città grazie a una copertura multipiattaforma senza precedenti. La serata sarà infatti trasmessa in diretta nazionale in radio e in tv su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre), oltre a essere disponibile in live streaming sulla piattaforma Rtl 102.5 Play, per portare il calore della Notte Rosa di Riccione direttamente nelle case di milioni di italiani.

L’ingresso è libero.

“Fièra – L’arte del fare”: il 19 e io 20 giugno in viale Gramsci

Inaugura in occasione della Notte Rosa l’edizione estiva di “Fièra – L’arte del fare”, la manifestazione che celebra la creatività, l’artigianato d’autore e le produzioni di qualità. L’appuntamento prende il via venerdì 19 giugno, dalle 18 in poi, per rendere ancora più speciale la passeggiata serale in viale Gramsci (nel tratto compreso tra i viali Oberdan e Corridoni), tornando eccezionalmente anche sabato 20 giugno in occasione del weekend della Notte Rosa. Nata per valorizzare chi crea unendo passione, ricerca e identità, “Fièra” è un percorso tra creazioni originali e produzioni di qualità, dove il pubblico può scoprire pezzi unici che spaziano dall’artigianato artistico all’illustrazione, dal design indipendente agli accessori e alle proposte moda, arricchendo l’offerta di intrattenimento e shopping serale per residenti e turisti.

La “Magia in movimento” firmata da Kledi Kadiu: il 20 giugno in piazzale Roma

Torna “Magia in Movimento”, sabato 20 giugno alle 22, lo spettacolo che trasforma il palco di piazzale Roma in un suggestivo teatro a cielo aperto dove il linguaggio universale del corpo si intreccia con l’energia della musica e la bellezza dell’arte. A firmare anche questa seconda edizione è sempre Kledi Kadiu, ballerino e coreografo di fama internazionale, ideatore e direttore artistico dello spettacolo. La sua visione trasforma la danza in racconto, emozione condivisa, esperienza collettiva capace di parlare a tutti, senza barriere.

A presentare la serata sarà Jody Cecchetto, conduttore radiofonico e televisivo tra i più apprezzati della nuova generazione. Volto di grandi eventi musicali live e protagonista di importanti produzioni radio e podcast, Jody porterà sul palco il suo stile spontaneo e coinvolgente, accompagnando il pubblico insieme a Kledi in un racconto capace di avvicinare la danza anche alle nuove generazioni.

Dopo il successo dello scorso anno, “Magia in movimento” cresce e si evolve, ampliando il proprio respiro artistico e accogliendo nuove stelle. Ne nasce uno spettacolo ancora più ricco, capace di attraversare stili e sensibilità diverse, dal classico al contemporaneo fino alle contaminazioni più moderne.

Sul palco si alterneranno interpreti straordinari quali Giada Lini e Graziano Di Prima, ballerini professionisti di fama internazionale che porteranno tutta la forza e la sensualità delle danze latino-americane. Marianna Suriano, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma e Giacomo Castellana, solista dello stesso teatro che daranno vita all’eleganza e alla potenza della danza classica, Anbeta Toromani e Alessandro Macario, primi ballerini, offriranno una presenza scenica intensa e raffinata, Riva & Repele, danzatori e coreografi, rappresenteranno invece la dimensione più contemporanea e sperimentale della danza.

Direttamente dall’ultima edizione di “Amici”, salirà sul palco di piazzale Roma anche Alessio Di Ponzio. A rendere ancora più speciale l’evento saranno le scuole di danza di Riccione, Accademia Antonella Bartolacci e Riccione Dance Center, che porteranno in scena i propri allievi in una grande festa dedicata all’arte del movimento e alla passione per la danza.

L’ingresso è libero con il pubblico seduto in platea come a teatro per assistere ad uno spettacolo-evento unico che Kledi ha costruito, pensato e sognato per la città di Riccione.

“Le Albe dello Yoga”: il 20 giugno nel parco di Villa Mussolini e il 21 giugno in piazzale San Martino

Sabato 20 giugno torna l’iniziativa “Le Albe dello Yoga”, curata da Renza Bellei per accompagnare cittadini e turisti in un percorso di risveglio fisico e mentale. Gli incontri, ad offerta libera e adatti a praticanti di ogni livello, si terranno tutti i sabati fino al 5 settembre, dalle 6:30 alle 7:30, nella splendida cornice del parco di Villa Mussolini, a pochi passi dal mare. Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, domenica 21 giugno appuntamento in piazzale San Martino, alle 18:30, per celebrare insieme questa disciplina millenaria immersi nella luce che accompagna al tramonto.

Il concerto di Venerus all’alba: il 21 giugno alla spiaggia libera del Marano

Ad aprire la rassegna delle “Albe in controluce” nel giorno simbolico del solstizio d’estate, domenica 21 giugno alle ore 5:15 alla spiaggia libera del Marano (tra le zone 132 e 134) sarà Venerus, una delle voci più riconoscibili, intense e innovative del cantautorato contemporaneo italiano. Artista capace di attraversare generi e linguaggi, Venerus ha costruito negli anni un percorso unico, in cui scrittura, produzione e ricerca sonora convivono in una dimensione profondamente personale e internazionale. Con “Speriamo – Il tour 2026”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, porta dal vivo un progetto che nasce come naturale estensione del suo ultimo album: uno spettacolo immersivo in cui le canzoni diventano materia viva, si trasformano, respirano e si intrecciano con racconti, visioni ed emozioni. Sul palco ogni brano si apre a nuove possibilità, restituendo le molteplici “ere” creative che ne hanno segnato la nascita. Il concerto si configura come un vero e proprio rituale collettivo, in cui il pubblico è invitato a lasciarsi attraversare da quel senso di fiducioso abbandono racchiuso in quello “speriamo”, oggi quasi un mantra quotidiano. Un’apertura che trova nelle “Albe in controluce” la sua dimensione ideale, un tempo sospeso, fragile e potentissimo, dove la musica incontra il mare e l’ascolto si fa esperienza totale (ingresso libero).

Il gran finale di “Riccione Perla Danza”: il 21 giugno in piazzale Roma

Domenica 21 giugno, dalle ore 21:30, la splendida cornice di piazzale Roma ospiterà la quinta edizione del gala “Riccione Perla Danza”, l’appuntamento gratuito e aperto a tutti che chiude il lungo weekend della Notte Rosa, raccogliendo le migliori eccellenze delle scuole di danza e di acrobatica della provincia di Rimini.

La manifestazione, curata dalla compagnia B-You con la direzione artistica di Barbara Bianchi, si propone come un vero e proprio momento di incontro tra la danza e la città. L’evento celebra l’Ars Gratia Artis - l’arte per l’arte –, intesa come forma espressiva capace di trasmettere emozioni profonde e raccontare storie senza l’uso delle parole, celebrando la Notte Rosa a passi di danza. Un viaggio poetico e un’esperienza immersiva per ogni tipo di pubblico.

Sul palco si alternerà un programma ricco e variegato che spazierà attraverso tutti i generi: dalla disciplina della danza classica alle suggestioni del contemporaneo e del moderno, fino all’energia dell’hip hop, della street dance, del breaking e dell’acrobatica, senza dimenticare le contaminazioni moderne e le esibizioni coreografiche di forte impatto scenico. Una vera e propria festa animata dal talento, dalla passione e dalla creatività di giovani danzatori e danzatrici.

A dare vita allo spettacolo saranno ben 13 scuole di danza, le migliori realtà del territorio: B-You Acrobatic, Accademia Antonella Bartolacci, Aulos Danza, Dance Studio, Acrobatic Team Riccione, New Graphic Ballet, Regina Centro Danza, Anca Ardelean, Lions Academy Danza, Scuola di Balletto di Rimini, Riccione Dance Center, On Stage Rimini e Underground Street School.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: fino al 28 giugno la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Fino al 3 luglio, lo spazio “Generazione Riviera” di villa Mussolini – dedicato ai fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, creando un filo immaginario tra passato, presente e futuro della riviera – ospita gli scatti di Gianni Zangheri. Fotografo riccionese nato nel 1958, Gianni è figlio di Epimaco “Pico” Zangheri, che per oltre cinquant’anni ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. In mostra si potrà ammirare una selezione di scatti realizzati negli anni Novanta con una fotocamera usa e getta analogica, proprio sulle spiagge di Riccione.

La mostra “Divina Riccione” e il “Rosa Riccione”: fino al 21 giugno allo spazio Art Room di Villa Franceschi

Lo spazio Art Room di Villa Franceschi ospita la mostra “Divina Riccione”, un progetto del Liceo Artistico Volta-Fellini che riflette sull'identità contemporanea della città attraverso la grafica, la moda e il multimediale. Cuore dell'esposizione è il “Rosa Riccione”, una tonalità originale ispirata all’alba sul mare e creata dagli studenti per codificare l’identità locale. In mostra, numerose fashion doll interpretano le atmosfere cittadine. L’esposizione è visitabile fino a domenica 21 giugno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dal giovedì alla domenica dalle 15:00 alle 18:00.

La mostra che mette i bambini in dialogo con i grandi artisti del Novecento, a Villa Franceschi

La Galleria d’Arte moderna e contemporanea Villa Franceschi ospita, fino al 21 giugno, la mostra “Bambini in dialogo con l’arte: tra meraviglia e creatività”. L’esposizione documenta il Progetto di qualificazione 0-6 del Comune di Riccione, raccogliendo i manufatti realizzati dai bambini di diversi nidi e scuole dell’infanzia comunali che, guidati da educatori e insegnanti, si sono lasciati ispirare dalle opere della collezione permanente di Villa Franceschi, confrontandosi con maestri del calibro di Burri, Baj, Pulga, Piraccini, Mascalchi, Morlotti e Bendini. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, dal giovedì alla domenica anche dalle 15 alle 18 (visita guidata gratuita il 21 giugno alle 10 su prenotazione).

Musica, cultura e tempo libero

Giovedì 18 giugno (ore 21) musical Peter Pan in piazzetta San Martino, musica dance con il ritmo di Luigi Del Bianco in piazza Sacco e Vanzetti (ore 21); dal tardo pomeriggio estemporanea di pittura en plein air sul lungomare di Riccione (tratto compreso tra il piazzale del Porto e le spiagge 88/90) e mercatino di creatori di prodotti dell’ingegno creativo in piazza Moravia (Lungomare Shakespeare).

Venerdì 19 giugno (ore 21:15) in piazzetta Dante Tosi, nell’ambito degli incontri pubblici a cura di Anmi – Associazione nazionale marinai d’Italia, gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione, serata dedicata alla marineria locale e alla pesca in Adriatico, condotta da Marino Pronti, pescatore professionista e uomo di mare, figura storica del porto riccionese.

Venerdì 19 giugno (ore 21) ai Giardini Alba intrattenimento serale con Lerry Ved, tra giochi interattivi e momenti di pura magia.

Sabato 20 giugno (ore 21) tradizione e energia folk degli Uva grisa sul palco allestito all’angolo tra i viali San Martino e Gramsci e serata all’insegna delle atmosfere vintage in piazza Sacco e Vanzetti (ore 21).

Prosegue presso lo spazio MArCo (primo piano di Bottega Brandina, viale Gramsci 1) la mostra a ingresso libero “Homo homini lupus” di Marco Morosini, che indaga le tensioni dei rapporti umani, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica della società. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, fino al 4 ottobre.

Proseguono gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani con ritrovo in piazzale San Martino: “Meditare camminando” fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 7:30. L’appuntamento con “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” prosegue fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 8:30.

Ogni sabato, dal pomeriggio fino alla mezzanotte, il Lungomare Goethe (all’altezza della spiaggia 115) ospita una selezione di espositori di artigianato e shopping creativo, pensata per arricchire la tradizionale passeggiata serale.



