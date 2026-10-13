Riccione, nuova caserma dei Carabinieri: cantiere previsto a gennaio 2027

L’Agenzia del Demanio sta verificando le offerte pervenute

Entra in una nuova importante fase procedurale l’intervento per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri in viale Cortemaggiore. L’Agenzia del Demanio sta infatti svolgendo le verifiche sulle numerose offerte pervenute per l’affidamento dell'opera. L’obiettivo fissato è quello di completare questa fase e giungere alla firma del contratto con l'impresa aggiudicataria entro la fine dell’anno. Questo passaggio strategico permetterà di aprire il cantiere entro gennaio del 2027 per dare il via ai lavori, la cui durata prevista è di circa due anni.

Il ruolo del Comune e la sinergia per il Polo della Sicurezza

La realizzazione della nuova struttura si inserisce in un percorso di stretta collaborazione istituzionale. Il Comune di Riccione ha concluso tutti i passaggi di propria competenza, mettendo a disposizione dello Stato per 99 anni l’area strategica situata a ridosso del canale del porto e approvando in Consiglio comunale tutti gli atti necessari. Con la copertura finanziaria complessiva di circa 11 milioni di euro assicurata dalle istituzioni statali e la gestione diretta delle procedure da parte dell’Agenzia del Demanio, il progetto avanza verso la sua fase attuativa.

Sostegno logistico ai militari dell’Arma

In attesa della realizzazione del nuovo complesso che ospiterà la sede principale e gli alloggi di servizio, prosegue anche il lavoro coordinato per garantire la continuità operativa dei militari sul territorio. Il Comune di Riccione sta lavorando in stretto contatto con la Prefettura di Rimini con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione degli alloggi temporanei attualmente utilizzati dalle donne e dagli uomini dei Carabinieri, offrendo loro le migliori condizioni logistiche possibili per lo svolgimento del servizio a tutela della città.

Il commento della sindaca Angelini

“Seguiamo con grande attenzione l’avanzamento di questo fondamentale intervento realizzato dall’Agenzia del Demanio”, dichiara la sindaca di Riccione Daniela Angelini. “Il fatto che siano attualmente in corso le verifiche sulle offerte pervenute rappresenta una notizia estremamente positiva per tutta la comunità. Il Comune ha messo a disposizione l’area e ha fatto con celerità la propria parte. Continuiamo a lavorare in piena sinergia con lo Stato e la Prefettura con l’obiettivo comune di giungere alla firma del contratto entro l’anno e vedere l’avvio del cantiere nel gennaio del 2027. Dare all’Arma una sede moderna ed efficiente significa investire in modo concreto sulla sicurezza e sul futuro di Riccione”.



