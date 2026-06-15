Riccione, nuova ordinanza balneare: apertura degli stabilimenti dalle 7.30

Il Comune introduce una misura per migliorare la qualità dei servizi turistici e la gestione del litorale: obbligo di apertura mattutina per stabilimenti, bar e chioschi fino al 20 settembre 2026

Il Comune di Riccione ha adottato una nuova Ordinanza balneare integrativa con l’obiettivo di innalzare la qualità dei servizi turistici e assicurare una gestione armonica del litorale. Il provvedimento introduce una disposizione specifica per regolamentare gli orari di attività sulla spiaggia durante i mesi di maggiore affluenza.

I nuovi orari per la stagione estiva

La disposizione principale stabilisce che gli stabilimenti balneari, i bar, i ristoranti e i chioschi, comunemente denominati ciringuiti, situati sull’arenile del territorio di Riccione hanno l’obbligo di garantire l’apertura giornaliera al pubblico almeno dalle ore 7,30 del mattino. Questa misura entra in vigore immediatamente, a partire dalla data di adozione dell’atto, e resterà valida per tutta la stagione corrente fino al prossimo 20 settembre 2026. La decisione nasce da una rinnovata e attenta valutazione del tema degli orari da parte dell’amministrazione, che ha ritenuto fondamentale ripristinare la fascia di apertura mattutina per consentire un più ordinato svolgimento di tutte le attività collegate all’economia balneare.



