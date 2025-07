Riccione: nuova passerella e restyling interno per il Palazzo dei Congressi

L'intervento avrà un lavoro complessivo di oltre 2,1 milioni di euro

La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto esecutivo per un importante intervento di riqualificazione del Palazzo dei Congressi di via Virgilio. L’intervento, completamente finanziato dalla società New Palariccione Srl, avrà un valore complessivo di oltre 2,1 milioni di euro e prenderà il via il 28 luglio, con termine dei lavori previsto per il 27 agosto 2025.

Uno degli elementi più rilevanti del progetto è la realizzazione di una nuova passerella al terzo piano, destinata a migliorare la funzionalità strutturale che limitava da anni il pieno utilizzo degli spazi del Palazzo. Attualmente, infatti, l’accesso alla sala congressuale del quarto piano è possibile solo attraversando quella del terzo, il che rende impossibile l’organizzazione di eventi contemporanei su più livelli. Grazie alla nuova passerella, sarà finalmente possibile ospitare congressi autonomi al quarto piano anche quando il terzo è già occupato, aumentando in modo significativo il potenziale ricettivo e la capacità di attrarre un maggior numero di eventi nel corso dell’anno.

Oltre alla passerella, il progetto prevede l’adeguamento del locale cucina al quinto piano, il rifacimento dei servizi igienici di alcuni livelli, la sistemazione delle scale interne e interventi strutturali per l’installazione di nuove staffe per appendimenti nella sala Concordia.

Negli ultimi dieci anni – ad eccezione del periodo della pandemia – il fatturato congressuale di New Palariccione è cresciuto costantemente: da circa 2,9 milioni di euro nel 2015 a oltre 7,2 milioni nel 2024. Solo nell’ultimo anno sono stati ospitati 93 eventi, con oltre 95.000 presenze congressuali e un indotto turistico stimato in circa 160.000 presenze, considerando anche gli accompagnatori. La spesa media giornaliera per partecipante si attesta intorno ai 240 euro, con benefici significativi per il comparto turistico, commerciale e dei servizi locali. L’utile netto 2024 della società supera i 124.000 euro, a conferma di una gestione efficiente e sostenibile.

“Il Palazzo dei Congressi rappresenta un vero e proprio asset strategico per Riccione” – sottolinea la sindaca Daniela Angelini –. “Questo risultato non è frutto del caso, ma di una visione politica chiara e coerente che ha saputo mettere insieme innovazione, sostenibilità e inclusività. Continuiamo a investire in infrastrutture moderne per generare opportunità di crescita economica e sociale per tutta la città. Rafforzare la sinergia tra pubblico e privato è la chiave per un futuro solido e duraturo, capace di attrarre eventi di qualità e creare valore per la comunità e il territorio.”

“Con questo intervento andiamo a migliorare la funzionalità strutturale – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. La nuova passerella al terzo piano permetterà di utilizzare contemporaneamente più sale, con un immediato effetto sul numero di eventi ospitabili. È un’opera concreta che rafforza l’identità congressuale di Riccione e ne accresce la competitività nel panorama nazionale e internazionale.”

I lavori, coordinati da New Palariccione Srl, saranno svolti nel pieno rispetto dei tempi previsti, senza alcun onere a carico del Comune di Riccione, e rappresentano un ulteriore passo nella valorizzazione dell’intera area congressuale della città.