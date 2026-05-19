Riccione, nuova seduta pubblica per la procedura sull’ex Colonia Bertazzoni

Il 22 maggio prosegue la trattativa per l’alienazione del compendio di viale Torino: due le manifestazioni d’interesse già pervenute e valutate dagli uffici comunali

In vista dell'appuntamento fissato per il prossimo venerdì 22 maggio, l’Amministrazione comunale di Riccione ricorda che si terrà una nuova seduta pubblica relativa alla procedura di alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bertazzoni”.

L’incontro, previsto per le ore 10:00, rappresenta la prosecuzione della trattativa diretta avviata con determinazione dirigenziale n. 370/2026. In questa fase, i soggetti interessati all'acquisto del complesso sito in viale Torino sono invitati a presentare la propria offerta economica in seduta pubblica, secondo le modalità previste dall’avviso originale.

Il punto sulla procedura

La seduta del 22 maggio segue quella dello scorso 11 maggio, durante la quale l’Amministrazione aveva preso atto del ricevimento di due distinte manifestazioni d’interesse. L’intervallo temporale di questi giorni ha permesso agli uffici preposti di avviare gli approfondimenti tecnici e le valutazioni sulla congruità delle proposte pervenute.

Criteri di valutazione e finalità sociali

Oltre agli aspetti puramente economici e ai rilanci che dovranno essere sottoposti al vaglio del Consiglio comunale, l’Amministrazione conferma che i progetti di sviluppo saranno valutati in base alla coerenza con il Piano urbanistico generale (Pug).

Rimane centrale l’attenzione alla realtà sociale operante nella struttura: ogni futuro progetto dovrà infatti armonizzarsi con le attività di formazione e tutela ambientale svolte dalla Fondazione Cetacea, attualmente attiva all’interno del comparto.

Informazioni e documenti

Tutta la documentazione relativa alla procedura (Riferimento pubblicazione Albo Pretorio n. 1597 del 11.05.2026) resta consultabile sul sito istituzionale del Comune di Riccione nella sezione dedicata a bandi e gare.



