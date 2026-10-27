Riccione, nuove regole per canile e gattile: visite veterinarie e adozioni più sicure

Approvato il manuale sanitario per la struttura di viale Albana. Previsti controlli sugli animali, profili comportamentali e tariffe aggiornate per recuperi e rinunce.

Visite veterinarie entro 48 ore dall'ingresso, attenzione al comportamento degli animali e procedure più precise per le adozioni. Il Comune di Riccione ha approvato il nuovo manuale di gestione sanitaria del canile e gattile intercomunale di viale Albana, con l'obiettivo di rafforzare la tutela di cani e gatti e rendere più sicuri i percorsi di affido.

La struttura, che serve anche i Comuni della Valconca e di Rimini Sud, può ospitare fino a 105 cani e 50 gatti. Dopo gli interventi di adeguamento, dispone di spazi dedicati ai felini e di reparti per isolamento, degenza e assistenza post-operatoria. Il manuale è stato redatto dal gestore The Lorenz's Pack in collaborazione con i servizi veterinari dell'Ausl Romagna.

Ogni animale accolto dovrà essere visitato entro 48 ore, identificato con microchip e sottoposto agli accertamenti e alle profilassi necessarie. In caso di pericolo di vita, è previsto un intervento veterinario d'urgenza entro un'ora. Prima del trasferimento nei reparti permanenti sarà inoltre valutato il comportamento dell'animale, così da favorire la convivenza con gli altri ospiti e individuare il percorso di adozione più adatto. Il nuovo sistema definisce anche le tariffe. Il recupero di un animale di proprietà costa 100 euro, che diventano 120 nella fascia notturna tra le 19 e le 8. Per la rinuncia alla proprietà sono previste quote da 500 a 1.200 euro per i cani e da 400 a 1.000 euro per i gatti, in base alle condizioni dell'animale. Sono esentate le persone sole con più di 80 anni, quelle con invalidità superiore al 90% e le famiglie in difficoltà socio-economica seguite dai servizi sociali.

Il manuale punta anche a favorire le adozioni consapevoli: sono previsti un colloquio preliminare e una scheda di pre-affido, mentre gli animali vengono affidati già sterilizzati, identificati e con la documentazione sanitaria completa. Per chi adotta è prevista l'iscrizione gratuita all'anagrafe degli animali da compagnia. Il Consiglio comunale ha inoltre approvato la convenzione per la gestione associata del servizio con i Comuni del comprensorio Rimini Sud, valida fino alla fine del 2030 e prorogabile per altri quattro anni.

Il canile e gattile di viale Albana è aperto nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e il martedì e sabato anche dalle 15 alle 17. Per visitare i cani in vista di un'adozione è necessario fissare un appuntamento.