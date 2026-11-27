Riccione, nuovi ausili per il reparto di Chirurgia bariatrica del Ceccarini

L’associazione Vita Nova APS dona all’ospedale una poltrona relax e una sedia bariatrica per migliorare il comfort dei pazienti durante la degenza

Una poltrona relax e una sedia bariatrica sono state donate dall’Associazione Vita Nova APS di Riccione all’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Bariatrica dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione.

I nuovi ausili contribuiranno a rendere più confortevole la degenza ospedaliera e a migliorare la qualità dell’assistenza, con particolare attenzione alle esigenze dei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia bariatrica.

Alla cerimonia di consegna e ringraziamento, che si è svolta nella sala riunioni “Boorman” dell’ospedale, erano presenti Monica Mambelli, in rappresentanza della direttrice del presidio ospedaliero Riccione-Cattolica, Bianca Caruso, Domenico D’Erasmo, direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie Ospedaliere di Rimini, Giulia Vitali, dirigente medico dell’U.O. di Chirurgia Generale e Bariatrica, Sandra Villa, vice sindaca del Comune di Riccione, e Marina Renzini, presidentessa dell’Associazione Vita Nova APS.

“A nome della Direzione Medica desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Associazione Vita Nova per questa importante donazione – ha dichiarato la dottoressa Monica Mambelli nel suo saluto iniziale –. Un gesto che consolida il rapporto di collaborazione tra l’associazione e l’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Bariatrica dell’Ospedale di Riccione, testimoniando la vicinanza ai pazienti e a tutti i professionisti del reparto”.

“Questa donazione rappresenta un significativo sostegno sia per i pazienti sia per il personale impegnato quotidianamente nella loro assistenza – ha sottolineato il dott. Domenico D’Erasmo –. La chirurgia bariatrica richiede il coinvolgimento di diverse figure professionali che, attraverso un approccio multidisciplinare, accompagnano la persona e la sua famiglia lungo il percorso di cura. La disponibilità di ausili adeguati contribuisce a migliorare la qualità dell’assistenza, che ci impegniamo ogni giorno a garantire ai nostri pazienti. Ringraziamo l’Associazione Vita Nova per la sensibilità dimostrata e tutti i professionisti per il loro costante impegno”.

“A nome di tutta l’équipe chirurgica desidero ringraziare l’Associazione Vita Nova per questa donazione – le parole della dottoressa Giulia Vitali –. L’intervento chirurgico rappresenta soltanto una parte di un percorso di cura molto più ampio. La disponibilità di ausili adeguati riveste un ruolo fondamentale nella nostra attività quotidiana, soprattutto nella fase postoperatoria, in cui l’obiettivo è favorire il recupero del paziente, consentendogli di tornare quanto prima a casa e alle proprie attività. Queste donazioni rappresentano quindi un prezioso contributo al lavoro dell’équipe chirurgica e assistenziale”.

“Vita Nova nasce dall’esperienza diretta di alcuni pazienti bariatrici e dalla consapevolezza che nessuno dovrebbe affrontare questo percorso da solo – ha spiegato Marina Renzini, presidentessa dell’Associazione Vita Nova APS –. Il nostro impegno è quello di creare un ponte tra i pazienti e il reparto, attraverso l’ascolto, la condivisione delle esperienze e il sostegno reciproco, soprattutto nel delicato periodo postoperatorio. Questa donazione rappresenta la naturale conseguenza del nostro impegno: un gesto concreto di accoglienza, comfort e dignità per chi arriverà in questo reparto dopo di noi. Desideriamo ringraziare tutta l’équipe sanitaria per la professionalità, l’umanità e il sostegno che ogni giorno offre ai pazienti e tutti i nostri associati, parte viva e attiva di questo cammino di rinascita”.

Apprezzamento per l’iniziativa ha espresso anche la vicesindaca di Riccione, Sandra Villa: “A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della sindaca Daniela Angelini desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Associazione Vita Nova per questa preziosa donazione. L’Ospedale “Ceccarini” rappresenta un motivo di orgoglio per i riccionesi: non è soltanto un luogo di cura, ma anche un importante punto di riferimento sociale per la nostra comunità. Un ringraziamento particolare va alla presidentessa e a tutti i componenti dell’associazione, così come ai professionisti sanitari che, con competenza, dedizione ed empatia, accompagnano le persone nei loro percorsi di cura. Iniziative come questa testimoniano il valore di una comunità unita e coesa, nella quale istituzioni, associazioni e professionisti contribuiscono, ciascuno con il proprio ruolo, alla costruzione del benessere individuale e collettivo”.