Riccione, nuovi incontri nei quartieri: lunedì tocca a Tre Villaggi e Raibano

La sindaca Daniela Angelini e la Giunta incontrano i residenti lunedì alle 20.45 al Centro di Buon vicinato di viale Arezzo. Ecco le prossime date in calendario.

Prosegue il giro di incontri dell’amministrazione comunale di Riccione nei quartieri. La prossima tappa è in programma lunedì alle 20.45, al Centro di Buon vicinato di viale Arezzo. Al centro della serata ci saranno Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano.

La sindaca Daniela Angelini e gli assessori presenteranno ai residenti gli interventi già realizzati, i lavori in corso e i progetti previsti per le tre zone. Ci sarà poi spazio per le domande, le segnalazioni e le proposte dei cittadini. L’iniziativa fa parte del percorso "Riccione cambia - Cambiamola insieme", avviato per creare occasioni di confronto diretto tra amministrazione e residenti. I primi quattro appuntamenti hanno già interessato San Lorenzo, Abissinia e Villa Alta, il centro e il porto e le Fontanelle.

Il calendario proseguirà il 23 novembre a Marano e Spontricciolo, alle 20.45 al ristorante La Fattoria di viale D’Annunzio 118. Il 1° dicembre sarà la volta del quartiere Paese, al Centro della Pesa di viale Lazio 10. Gli appuntamenti successivi sono fissati il 10 dicembre a Punta dell’Est, alla scuola Annika Brandi, e il 15 dicembre ad Alba, all’hotel Atilius di viale Boito. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.45.