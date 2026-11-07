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Riccione, nuovi incontri nei quartieri: lunedì tocca a Tre Villaggi e Raibano

La sindaca Daniela Angelini e la Giunta incontrano i residenti lunedì alle 20.45 al Centro di Buon vicinato di viale Arezzo. Ecco le prossime date in calendario.

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2026 10:08
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Riccione, nuovi incontri nei quartieri: lunedì tocca a Tre Villaggi e Raibano - Gli incontri di quartiere
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Prosegue il giro di incontri dell’amministrazione comunale di Riccione nei quartieri. La prossima tappa è in programma lunedì alle 20.45, al Centro di Buon vicinato di viale Arezzo. Al centro della serata ci saranno Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano.

La sindaca Daniela Angelini e gli assessori presenteranno ai residenti gli interventi già realizzati, i lavori in corso e i progetti previsti per le tre zone. Ci sarà poi spazio per le domande, le segnalazioni e le proposte dei cittadini. L’iniziativa fa parte del percorso "Riccione cambia - Cambiamola insieme", avviato per creare occasioni di confronto diretto tra amministrazione e residenti. I primi quattro appuntamenti hanno già interessato San Lorenzo, Abissinia e Villa Alta, il centro e il porto e le Fontanelle.

Il calendario proseguirà il 23 novembre a Marano e Spontricciolo, alle 20.45 al ristorante La Fattoria di viale D’Annunzio 118. Il 1° dicembre sarà la volta del quartiere Paese, al Centro della Pesa di viale Lazio 10. Gli appuntamenti successivi sono fissati il 10 dicembre a Punta dell’Est, alla scuola Annika Brandi, e il 15 dicembre ad Alba, all’hotel Atilius di viale Boito. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.45.

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