Riccione, nuovo defibrillatore al Centro della Pesa: si rafforza la rete salvavita

Prosegue il progetto di GEAT Riccione per la diffusione dei DAE nei luoghi pubblici: dispositivo installato in uno spazio di forte aggregazione e manutenzione garantita nel tempo

Continua il progetto avviato da GEAT in tema di salute e prevenzione per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori nei luoghi pubblici. Dopo gli apparecchi salvavita collocati presso il Parco della Resistenza, in P.le Ceccarini e all’interno del centro sociale ‘Nautilus’, un altro strumento ha arricchito la rete dei dispositivi medici ed è stato installato presso il Centro della Pesa, un luogo della città di forte aggregazione, sede della biblioteca comunale e di una sala conferenze. Il dispositivo è montato all’esterno della struttura, in quanto il Centro è un luogo di aggregazione anche per gli eventi che periodicamente vengono organizzati. Questi importanti strumenti salvavita automatici, sicuri e di facile utilizzo, sono in grado di salvare una vita a una persona in caso di arresto cardiaco, rientrano nell'ambito delle politiche di prevenzione di GEAT, che si occuperà anche della manutenzione periodica sostituendo i pacchi batteria degli elettrodi alle scadenze programmate.

“Ringrazio GEAT per aver donato alla città il defibrillatore installato al Centro della Pesa - dichiara la sindaca Daniela Angelini - e grazie a questa sinergia riusciamo a dare attuazione alla proposta della consigliera Francesca Sapucci e all'ordine del giorno del consigliere Filippo Cupparoni votato all'unanimità in consiglio comunale”.

“Come GEAT ci tenevamo a compiere un atto concreto per Riccione – afferma il presidente Fabio Galli – e proseguiremo su questa strada. Ritengo che un'azienda pubblica debba avere un'attenzione anche su aspetti che vanno oltre la propria mission e il supporto alla prevenzione sanitaria rientra tra queste”.