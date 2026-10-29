Riccione, Ognissanti tra Halloween e cultura e riapre lo Spazio Tondelli

Dal Parco delle zucche agli eventi per bambini, fino agli spettacoli del 1° novembre. In programma anche mostre, conferenze e il Campionato nazionale di judo.

Un fine settimana tra zucche, feste in maschera e spettacoli, con un appuntamento atteso soprattutto dagli appassionati di cultura: domenica 1° novembre riapre lo Spazio Tondelli di Riccione, con una giornata di eventi tra teatro, musica e memoria. Il programma di Ognissanti propone iniziative per famiglie e ragazzi, mostre e incontri distribuiti in diversi luoghi della città.

Halloween tra zucche e piccoli mostri

Prosegue fino a domenica il Parco delle zucche nel giardino di Villa Lodi Fé. Il villaggio a tema offre la possibilità di scegliere e decorare le zucche, attraversare un labirinto di balle di paglia, partecipare a giochi e assistere a spettacoli. Sabato e domenica è aperto dalle 10 alle 19, con ingresso a 5 euro. Gratis per i bambini fino a 3 anni, gli over 70, le persone con disabilità e un accompagnatore.

Venerdì 30 ottobre, dalle 17 alle 18, la Biblioteca comunale ospita il "Witchy Book Club", incontro del Rifugio letterario Teen dedicato a streghe, misteri e leggende, con giochi e merenda. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, ma resta aperta a tutti i giovani. L’ingresso è libero. Sabato 31 ottobre, dalle 15.30, la festa si sposta in viale San Martino con "Piccoli mostriciattoli in viale": animazione, baby dance, truccabimbi, laboratori, musica e spettacoli, oltre al percorso "dolcetto o scherzetto" tra i negozi aderenti.

La riapertura dello Spazio Tondelli

Il momento centrale della domenica sarà la riapertura dello Spazio Tondelli. La cerimonia istituzionale inizierà alle 16, mentre alle 17 è prevista la prima assoluta di "Vedo il mondo girare", spettacolo della compagnia inclusiva Club Alieno, nata all’interno di Cuore 21, realizzato insieme all’artista francese Hervé Tullet. La rappresentazione intreccia danza e arti visive e accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta dei linguaggi.

Dalle 18 alle 21 il foyer e l’area bistrot ospiteranno "Aperitivo in musica", con il Tacabanda Trio e il dj set di Asio Dj. Alle 21 tornerà sul palco Bustric con "Il circo delle pulci del professor Bustric", spettacolo tra illusionismo e comicità surreale. La serata renderà omaggio anche alla storia dell’edificio, già Casa del Popolo e poi Casbah, centro culturale e musicale attivo negli anni Ottanta. A completare il programma sarà il quartetto jazz di Onorino Tiburzi.

Mostre, conferenze e sport

Venerdì alle 21, al Centro della Pesa, si terrà la conferenza "Le tre città", con l’architetto Roberto Cesarini e lo psicologo e docente Donato Piegari, dedicata alla struttura urbana e al concetto di città educante. L’ingresso è libero.

A Villa Franceschi sono visitabili la mostra "Vissi d’arte. Da un sogno, una storia", dedicata ai cinquant’anni del Centro Arti Figurative, e l’esposizione fotografica e multimediale "Liquida Riccione", realizzata dagli studenti del liceo artistico Volta-Fellini. In biblioteca è invece allestita "Riccione. Dall’album dei ricordi", con fotografie storiche della città tra il 1920 e il 1960. Spazio anche allo sport: sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il PlayHall ospiterà il Campionato nazionale AiCS di Judo Open 2026. In piazzale Roma sarà inoltre attiva la ruota panoramica alta 55 metri, con vista sulla costa e sulla Riviera.