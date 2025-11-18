Riccione ok al bando: arrivano i fondi per nuove telecamere di sorveglianza

L’investimento complessivo per la realizzazione di questa opera ammonta a 160.000 euro, di cui 100.000 saranno erogati dal Ministero

Nuove telecamere in arrivo per la sicurezza: il Comune di Riccione si è classificato al nono posto su 1.632 enti concorrenti in Italia con il progetto elaborato dal Comando di Polizia locale, finalizzato al potenziamento del sistema di videosorveglianza urbano, che è stato ammesso ai finanziamenti dal Ministero dell'Interno ai sensi del Decreto del 27 dicembre 2024. L’investimento complessivo per la realizzazione di questa opera ammonta a 160.000 euro, di cui 100.000 saranno erogati dal Ministero per coprire il 62,50% della spesa. Il Comune di Riccione conferma il proprio impegno contribuendo con la restante quota del 37,50%, pari a 60.000 euro. L’intervento si concentrerà in aree cruciali, attualmente non ancora coperte dal sistema di videosorveglianza comunale, che rappresentano potenziali punti di maggiore esposizione al rischio di illegalità, in particolare nei periodi di massimo afflusso turistico e in occasione di grandi manifestazioni. I nuovi impianti verranno installati strategicamente in punti nevralgici, che includono il lungomare della Libertà, il lungomare della Repubblica, piazzale San Martino, viale Milano, viale Torino e il viale Berlinguer in prossimità del casello autostradale A14.

"Il piano si inserisce in un programma straordinario di ulteriore incremento della sicurezza urbana, mirato a rafforzare la collaborazione interistituzionale tra polizia locale e forze dell'ordine, in coerenza con il “Patto per la sicurezza” già sottoscritto con la Prefettura di Rimini. L’obiettivo fondamentale è la prevenzione e la riduzione al minimo di eventuali fenomeni illeciti e di microcriminalità diffusa e predatoria, attraverso l'installazione di un innovativo sistema di videosorveglianza e lettura targhe con una forte efficacia deterrente ed un fondamentale supporto investigativo per le forze di polizia", evidenzia l'amministrazione comunale.

Un aspetto cruciale è rappresentato dalla "condivisione del sistema di videosorveglianza comunale tra le centrali operative di Polizia Locale e Arma dei Carabinieri. Questo consentirà di agevolare in tempo reale le attività istituzionali di prevenzione, contrasto ai fenomeni delittuosi e investigazione, garantendo una Riccione sempre più sicura grazie a un controllo del territorio più capillare e immediato".