Riccione, oltre 25 persone senza fissa dimora identificate nelle ex colonie

Alcuni dei segnalati hanno precedenti penali

I Carabinieri della Compagnia di Riccione, con il supporto della Polizia Intercomunale di Riccione-Misano-Coriano, hanno svolto specifici servizi finalizzati a contrastare la presenza di soggetti senza fissa dimora che bivaccano in luoghi di fortuna, al fine di prevenire la formazione di situazioni di degrado e illegalità.

Sono state pertanto ispezionate le spiagge libere, tra cui l’arenile antistante piazzale Roma, nonché numerosi immobili abbandonati — in particolare ex colonie — che, nonostante fossero stati messi in sicurezza mediante la muratura degli accessi, risultavano danneggiati per consentirne l’ingresso e adattati a ricoveri di fortuna.

Questa attività straordinaria di controllo viene pianificata e intensificata, soprattutto nel periodo estivo, quando si registra un sensibile aumento delle presenze turistiche sulla Riviera, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e ai visitatori.

Nel corso dei servizi sono stati controllati e identificati oltre 25 soggetti, tutti cittadini extracomunitari, in prevalenza di origine nordafricana, alcuni dei quali gravati da precedenti penali.