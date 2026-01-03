Riccione, oltre 3000 ballerini arrivati da tutta Italia: al via l'Mc Hip Hop Contest

Presenti i più importanti coreografi e docenti dell’hip hop internazionale e 151 crew iscritte al Crew Contest

Ha preso il via con la 30ª edizione dell’Mc Hip Hop Contest, che dal 3 al 6 gennaio trasforma Riccione in un grande Urban Festival diffuso. Un debutto all’insegna dei numeri record: oltre 3.000 ballerini arrivati da tutta Italia, la presenza dei più importanti coreografi e docenti dell’hip hop internazionale e 151 crew iscritte al Crew Contest, pronte a sfidarsi al Palazzo dei Congressi nella competizione più avvincente e partecipata di sempre.

Per la sua edizione celebrativa, l’MC Hip Hop Contest si evolve in Urban Festival, un’esperienza culturale che attraversa la città e unisce danza, musica, arte urbana, cinema e progetti sociali. Dal centro storico a viale Ceccarini, dal Palazzo del Turismo al PlayHall e al quartiere Alba, Riccione diventa un palcoscenico a cielo aperto, animato da eventi, performance e momenti di incontro tra generazioni e linguaggi.

Tra gli appuntamenti più significativi dell’edizione 2026, un momento imperdibile per chi desidera conoscere le origini e lo sviluppo del movimento hip hop nel mondo:

Mc Hip Hop Contest Talk – dialogo con i pionieri della danza hip hop internazionale, con Budda Stretch, Kris, Mr Wiggles, Dominique Lesdema, Archie Burnett, Junior Almeida e Yugson.

L’incontro si terrà alle ore 12.00 presso il Palazzo del Turismo (2° piano) ed è a ingresso libero (fino ad esaurimento posti).

Un’occasione rara di confronto diretto con le figure che hanno scritto la storia dell’hip hop, condividendo esperienze, visioni e testimonianze autentiche di un movimento che continua a influenzare arte, società e nuove generazioni.