Riccione, oltre 4.600 carte d’identità elettroniche rilasciate nel 2025

Cresce il rilascio di documenti digitali, a conferma della progressiva digitalizzazione dei servizi

Rilascio dei documenti di identità, variazioni di residenza e gestione dei flussi in entrata e in uscita dal territorio: il report dell’attività dell’ufficio anagrafe del Comune di Riccione per l’anno 2025 restituisce il quadro di un servizio quotidianamente impegnato a rispondere alle esigenze dei cittadini e a monitorare l’andamento demografico della città.

Nel corso del 2025 sono state rilasciate 4.649 carte di identità elettroniche (CIE), a cui si aggiungono 60 carte di identità cartacee, confermando il ruolo centrale dell’anagrafe nella gestione dei documenti personali e nel processo di progressiva digitalizzazione dei servizi.

Particolarmente significativo è il capitolo dedicato alle variazioni di residenza, che rappresentano ogni anno un indicatore importante della mobilità territoriale. Le iscrizioni anagrafiche da altri Comuni sono state 966, coinvolgendo complessivamente 1.184 cittadini provenienti da altri Comuni che hanno scelto Riccione come nuova città di residenza.

Sul fronte opposto, le cancellazioni per trasferimento verso altri Comuni sono state 731. I dati confermano un flusso costante di entrate e uscite, segno di una città dinamica e attrattiva, inserita in un contesto di mobilità sempre più frequente.

L’attività dell’Ufficio Anagrafe non si limita al rilascio dei documenti e alle pratiche di residenza, ma comprende anche un insieme di servizi fondamentali di supporto amministrativo ai cittadini, contribuendo a garantire efficienza, prossimità e continuità nell’erogazione delle prestazioni.

Il bilancio 2025 evidenzia quindi l’impegno quotidiano degli uffici comunali nel garantire servizi puntuali e accessibili, accompagnando i cittadini nei momenti chiave della loro vita amministrativa e sostenendo lo sviluppo e l’organizzazione della comunità riccionese.