Riccione, oltre 89mila turisti per gli eventi dedicati ai giovani

I 100 Giorni Italia hanno richiamato più di 10mila persone a marzo. In estate vendute 6.500 Abk Card, con circa 26mila pernottamenti alberghieri.

Dalla primavera all’estate, Riccione punta sul turismo giovanile per portare visitatori in città anche fuori dai mesi di alta stagione. Il bilancio delle iniziative organizzate da Abrakadabra, in collaborazione con il Comune e Federalberghi, supera complessivamente gli 89mila turisti, circa 14mila dei quali stranieri, soprattutto provenienti da Polonia e Germania.

Tra gli appuntamenti che hanno contribuito ai risultati ci sono i 100 Giorni Italia, che a marzo hanno attirato oltre 10mila giovani, e lo Spring Break Italy, organizzato a maggio. In estate sono state invece vendute 6.500 Abk Card, il 50% in più rispetto al 2025, generando circa 26mila pernottamenti alberghieri.

La tessera è rivolta ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni e comprende servizi organizzati, con trasporti dedicati verso locali e attrazioni della Riviera. L’obiettivo è intercettare un pubblico giovane attraverso un’offerta strutturata, che coinvolge anche gli alberghi del territorio. Secondo Federalberghi Riccione, quest’anno è raddoppiato il numero delle strutture aderenti alla convenzione.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi sottolinea il ruolo della collaborazione tra amministrazione e operatori e anticipa che il lavoro per il 2027 è già iniziato. Tra le direttrici indicate ci sono musica, comunicazione, proposte per le famiglie, enogastronomia e collegamenti, anche ferroviari e aeroportuali.

Federalberghi auspica inoltre un ampliamento dell’offerta rivolta ai giovani, con iniziative sportive e culturali accanto al divertimento. Abrakadabra conferma l’intenzione di proseguire gli investimenti su un turismo organizzato, che possa contribuire a distribuire gli arrivi lungo periodi più ampi dell’anno.