Riccione, oltre mille partecipanti alla Classica d’autunno nel ricordo di Simoncelli

La 43ª edizione della gara podistica è stata dedicata ai 15 anni dalla scomparsa del Sic. Partenza dal Castello degli Agolanti e arrivo dopo due percorsi tra città e colline.

Oltre mille persone hanno partecipato alla Classica d’autunno, la gara podistica che domenica 25 ottobre ha attraversato Riccione rendendo omaggio a Marco Simoncelli, a 15 anni dalla sua scomparsa sul circuito di Sepang, in Malesia.

La manifestazione, arrivata alla 43ª edizione, è stata organizzata da Riccione Podismo in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli. A dare il via è stata Kate Fretti, per tanti anni compagna del pilota romagnolo. Presente anche l’assessore comunale allo Sport, Simone Imola. Partenza e arrivo erano in via Caprera, nella cornice del Castello degli Agolanti. Due i tracciati proposti: quello competitivo da 15 chilometri, con 470 iscritti, e il percorso non competitivo da 5,8 chilometri, che ha coinvolto oltre 600 partecipanti.

La gara più lunga ha attraversato le colline legate alla storia del Sic, fino al museo dedicato al campione, dove è stato allestito un traguardo volante. Alla partenza anche atleti con disabilità accompagnati da spingitori. «È stata una giornata di grande sport e sentita partecipazione ricordando Marco Simoncelli, la cui memoria è sempre viva nei nostri ricordi e nel nostro cuore», ha commentato Imola, ringraziando organizzatori, volontari e agenti della Polizia locale per il lavoro svolto. La Classica d’autunno, patrocinata dalla Federazione italiana di atletica leggera, si conferma così un appuntamento nazionale capace di riunire atleti e appassionati, unendo la corsa al ricordo di uno dei campioni più amati della Romagna.