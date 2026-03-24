Riccione ospita “Connessioni naturali”: una giornata per ritrovare il benessere immersi nella natura
Domenica 19 aprile all’Arboreto Cicchetti workshop pratici e webinar online con esperti di NatureTherapy
Domenica 19 aprile Riccione ospita la giornata nazionale organizzata dall’associazione nazionale NatureTherapy Ets. L’iniziativa, intitolata “Connessioni naturali”, nasce per offrire la possibilità di ritrovare il legame con l’ambiente e riscoprire l’equilibrio interiore attraverso il potere terapeutico del verde. L’evento si svolgerà in contemporanea in oltre 45 luoghi d’Italia, approdando nella Perla verde presso la suggestiva cornice dell’Arboreto Cicchetti.
La giornata inizierà al mattino, dalle 10 alle 12, con una sessione teorica accessibile a tutti: un webinar in diretta su YouTube che ospiterà gli interventi tematici di Marco Nieri, Kutluhan Özdemir, Federica Portentoso e Fabio Bortesi, esperti che illustreranno il potere terapeutico della natura nella vita quotidiana, oltre alle testimonianze di 5 facilitatori NatureTherapy.
Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, l’attività si sposterà sul campo all’interno dell’Arboreto Cicchetti, dove i partecipanti saranno guidati da Mauro Melissano, facilitatore NatureTherapy, in un’esperienza pratica e sensoriale immersiva.
Le iscrizioni per partecipare a “Connessioni naturali” sono già aperte. L'iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire il metodo NatureTherapy® in modo diretto e conoscere un percorso dedicato al benessere. L’incontro intende offrire informazioni utili a portare la natura nella vita quotidiana, promuovendo una connessione profonda con l’ambiente.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero 335 1269666 oppure online al link: https://naturetherapy.it/connessioni-naturali-2026/.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Riccione e di Wellness Valley.