Riccione ospita la giornata di studio sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq

Lunedì 16 marzo a Villa Mussolini si conclude la mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi”

La memoria storica e la riflessione sui diritti umani saranno al centro, lunedì 16 marzo a Villa Mussolini, della giornata di studio e evento conclusivo della mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq”. L’iniziativa, in programma a partire dalle ore 10:30, rappresenta il momento finale del percorso espositivo ospitato nei mesi scorsi alla galleria del Centro della Pesa di Riccione (viale Lazio, 10). Una mostra che ha raccontato il drammatico periodo vissuto dal popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein, restituendo voce e spazio a una delle vicende più tragiche del Novecento.

L’evento si inserisce nel progetto regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato grazie alla collaborazione tra il Museo del Territorio di Riccione, il Comune di Riccione, la MiSAK – Missione Storico-archeologica italiana in Kurdistan, il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ISMEO – Associazione internazionale di studi sul Mediterraneo e l’Oriente e l’Istituto internazionale di cultura kurda di Roma, con il supporto delle istituzioni del Kurdistan iracheno.

La giornata del 16 marzo sarà dedicata all’approfondimento storico e scientifico delle campagne dell’Anfal – le operazioni di persecuzione condotte contro la popolazione kurda in Iraq – e alla presentazione del catalogo della mostra che ha rappresentato un’importante occasione di riflessione pubblica sui temi della memoria, dei diritti e della cooperazione culturale internazionale.

Il programma della giornata prevede alle 10:30 i saluti istituzionali e alle 11 gli interventi della delegazione della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. La presenza della delegazione, tuttavia, resta incerta a causa della delicata situazione internazionale.

Alle 11:30 sarà presentato il progetto “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria” insieme alla mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq”. A seguire la presentazione del catalogo dell’esposizione. Nel pomeriggio, alle 17, è in programma una visita guidata alla mostra aperta alla cittadinanza, offrendo così al pubblico un’ulteriore occasione per approfondire una pagina drammatica della storia contemporanea e riflettere sul valore della memoria.