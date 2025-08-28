Riccione ospita “Sana cultura sportiva”, il progetto di educazione attraverso lo sport

Mercoledì 24 settembre il direttore tecnico del Tennis Club Riccione, Fabrizio Serafini, presenta il libro e l’iniziativa dedicata a tecnici, genitori e allenatori

Un’opportunità concreta per confrontarsi, condividere esperienze e mettere al centro la cultura sportiva come base per una società più sana e consapevole. Mercoledì 24 settembre alle 19, presso il Palazzo del Turismo di Riccione, si terrà un appuntamento importante dedicato alla formazione sportiva: Fabrizio Serafini, direttore tecnico del Tennis Club Riccione, presenterà il progetto e il libro “Sana cultura sportiva”, risultato di un lungo lavoro di ricerca, formazione e confronto nel mondo dello sport, in particolare con le giovani generazioni.

L’evento è aperto a tutti gli adulti coinvolti nello sport: allenatori, tecnici, genitori, educatori, dirigenti, arbitri, giudici e formatori. Un’occasione per riflettere sul ruolo educativo dello sport e sulla necessità di promuovere un approccio sano e consapevole, lontano dalla logica del solo risultato.

Il progetto “Sana cultura sportiva”, ideato e curato da Serafini, ha coinvolto oltre 5.000 studenti dalla terza media alla quinta superiore, ed è stato presentato in diverse sedi autorevoli, tra cui la scuola nazionale per i tecnici del Coni e Fitp a Roma e, più recentemente, al Ministro per lo Sport Andrea Abodi.

Nel libro – già alla seconda edizione e accolto anche nella prestigiosa biblioteca di Wimbledon – Serafini propone un modello di crescita personale e sportiva che mette al centro i valori educativi, relazionali e formativi. Un testo pensato non solo per i giovani atleti, ma anche per chi li accompagna nel loro percorso: insegnanti, allenatori, dirigenti, tifosi e famiglie.

Fondatore dell’Osservatorio socio-filo-pedagogico sportivo di Riccione e ambassador della Wellness Valley, Serafini è oggi un punto di riferimento nazionale per chi promuove lo sport come strumento di crescita e benessere integrato.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3337995583