Riccione, padri e figli insieme nella natura: una gita tra i supereroi

Sabato 29 agosto a Trarivi un’escursione di tre chilometri tra biodiversità, curiosità e giochi dedicata a papà e figli

Una giornata insieme, lontano dalla frenesia quotidiana, per scoprire la natura attraverso gli occhi dei più piccoli. È questo lo spirito di "In gita con papà", l’iniziativa promossa con il supporto della Commissione per le Pari opportunità, pensata per offrire a padri e figli un’occasione di condivisione e, allo stesso tempo, di conoscenza della biodiversità del territorio.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto, con partenza alle 9.30 da Trarivi. Il percorso, lungo circa tre chilometri e con un dislivello contenuto tra i 50 e i 100 metri, è stato pensato per essere accessibile anche a chi non è particolarmente allenato. Una passeggiata adatta quindi a famiglie e partecipanti di ogni livello, da affrontare in sicurezza.Durante l’escursione, la natura diventerà una sorta di laboratorio a cielo aperto. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle capacità più curiose di animali e piante, tra mimetismi, strategie di sopravvivenza e adattamenti che, per le loro caratteristiche, possono ricordare veri e propri "superpoteri". Al termine della passeggiata è previsto anche un momento di gioco dedicato ai bambini. Un quiz didattico permetterà di ripercorrere quanto osservato lungo il percorso, trasformando le curiosità naturalistiche incontrate durante la giornata in una piccola sfida e lasciando ai partecipanti, oltre al ricordo dell’esperienza, anche alcune nuove conoscenze.

"Questa giornata rappresenta un’opportunità preziosa per riscoprire il piacere di stare insieme, lontano dalla frenesia quotidiana, vivendo il territorio attraverso gli occhi dei più piccoli", commenta l’assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli. La natura, sottolinea, può diventare uno strumento educativo capace di stimolare curiosità, rispetto per l’ambiente e relazioni.Sulla stessa linea Eleonora Ruggeri, presidente della Commissione per le Pari opportunità, che sottolinea l’obiettivo di valorizzare la figura del padre e il ruolo della relazione genitoriale nella crescita delle bambine e dei bambini. Condividere esperienze di questo tipo, spiega, significa costruire ricordi e rafforzare dialogo e fiducia, promuovendo una genitorialità presente e consapevole.