Riccione Paese, martedì l’incontro con sindaca e giunta: appuntamento al Centro della Pesa

La serata rientra nel ciclo “Riccione cambia, costruiamola insieme”. Al centro gli interventi realizzati, i progetti in corso e le prospettive per il quartiere

La sala conferenze del Centro della Pesa, in viale Lazio 10, ospiterà martedì 1 dicembre un nuovo appuntamento di “Riccione cambia, costruiamola insieme”, il ciclo di incontri promosso dall’amministrazione comunale nei quartieri. Alle 20.45 la sindaca Daniela Angelini e la Giunta incontreranno i residenti e gli operatori di Riccione Paese.

Nel corso della serata saranno presentati i principali lavori già realizzati nella zona, i progetti in corso e le prospettive di sviluppo. L’incontro sarà anche un’occasione per ascoltare le richieste e le proposte dei cittadini, che potranno intervenire e confrontarsi direttamente con l’amministrazione sulle priorità del quartiere.

Il calendario proseguirà giovedì 10 dicembre a Punta dell’Est, alla scuola Annika Brandi di viale Portofino 37, sempre alle 20.45. Un altro appuntamento è previsto martedì 15 dicembre ad Alba, all’Hotel Atilius di viale Boito 3.