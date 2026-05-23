Riccione, Palazzo del Turismo si illumina di blu per la Giornata dei bambini scomparsi

Il Palazzo del Turismo si illumina di blu per sensibilizzare sul fenomeno dei bambini scomparsi e sull’importanza della prevenzione e della tempestività nelle ricerche

Lunedì 25 maggio Riccione aderisce alla Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in memoria di Etan Patz, il bambino rapito a New York nel maggio del 1979. Per l’occasione il Palazzo del Turismo si illuminerà di blu, simbolo che accende l’attenzione sul tema. La giornata del 25 maggio vuole essere infatti un momento di riflessione e sensibilizzazione, non solo ricordando le vittime ma anche sottolineando l'importanza di porre in essere sempre più efficaci azioni preventive e di sviluppare ulteriori modalità di cooperazione istituzionale per proteggere i minori e contrastare questo drammatico fenomeno.

Secondo i dati dell’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, nel 2025 in Italia le segnalazioni riguardanti minorenni sono state 17.942, a fronte delle 17.405 riferite agli eventi del 2024, con un incremento contenuto ma significativo in termini assoluti. I dati disponibili al 31 marzo di quest’anno circa gli esiti, mostrano che nel 2025 sono stati 9.343 i ritrovamenti mentre 8.599 casi sono ancora in fase di ricerca.

I dati riportati fotografano un fenomeno grave che viene contrastato attraverso azioni preventive e con l’avvio tempestivo delle ricerche da parte delle Forze di polizia, delle istituzioni e dei volontari, reso possibile grazie alla denuncia tempestiva.

L'importanza della tempestività nelle ricerche è infatti fondamentale: le prime ore successive alla scomparsa sono cruciali per garantire l'incolumità del minore. La Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi è anche l’occasione per ricordare i numeri utili messi a disposizione dalle istituzioni: il Numero unico di emergenza 112 e il Numero unico europeo 116000, gestito in Italia dal Telefono Azzurro su incarico del Ministero dell’Interno.

Anche il progresso tecnologico messo in campo dalle forze dell’ordine ha notevolmente migliorato l’efficacia delle ricerche. Mappe satellitari dettagliate e droni permettono di esplorare anche i luoghi più impervi così come l’uso di sistemi di rilevamento termico, capaci di individuare fonti di calore sul territorio, rendendo le operazioni di ricerca più efficienti.



