Riccione, parcheggi sul lungomare: Paolini attacca il Comune sui 15 milioni

Il capogruppo di Fratelli d'Italia chiede un Consiglio comunale urgente dopo la sentenza della Corte d'Appello. Nel mirino anche il bilancio e i possibili effetti sugli investimenti.

Oltre 15 milioni di euro da pagare per la vicenda dei parcheggi sul lungomare e una serie di interrogativi sulle risorse disponibili nelle casse comunali. A Riccione, dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha imposto al Comune un risarcimento per il mancato rispetto della convenzione sui parcheggi, si apre il confronto politico sulle conseguenze economiche della decisione.

A intervenire è Stefano Paolini, capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che chiede all'amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Angelini di chiarire come intenda affrontare la situazione. «Non essere responsabili dell'origine di un problema non significa essere esonerati dalla responsabilità di gestirne le conseguenze», afferma, contestando la posizione del Comune che ha richiamato il carattere ereditato della vicenda. Secondo Paolini, il punto riguarda anche le previsioni contenute nel bilancio comunale. Il consigliere si domanda perché, in presenza di un contenzioso giudiziario, non fosse stata prevista l'eventualità di un esborso di queste dimensioni. E chiede quali risorse siano state accantonate e quale possa essere l'esposizione finanziaria complessiva dell'ente.

Il ricorso in Cassazione, osserva l'esponente di Fratelli d'Italia, non comporta automaticamente la sospensione degli effetti della sentenza. Da qui la richiesta di sapere se la vicenda possa incidere sugli investimenti programmati, sulle opere pubbliche o sui servizi ai cittadini. Paolini sollecita inoltre chiarimenti sulle iniziative che l'amministrazione intende adottare nel caso in cui la decisione diventi definitiva. Nel suo intervento, il capogruppo richiama anche la storia amministrativa della convenzione, la cui origine risale a quasi 18 anni fa. Fratelli d'Italia chiede una ricostruzione completa degli atti e delle decisioni assunte tra il 2008 e il 2018, senza escludere le diverse amministrazioni che si sono succedute e senza formulare giudizi anticipati sulle responsabilità. La richiesta politica è quella di convocare con urgenza un Consiglio comunale dedicato al contenzioso, nel quale presentare la sentenza, le valutazioni legali, la situazione degli accantonamenti e le possibili ricadute economiche. «Su questi aspetti chiediamo risposte documentate, non generiche rassicurazioni», conclude Paolini.