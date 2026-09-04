Riccione, parchi chiusi dopo avvistamenti lupo. Forza Italia: "No allarmismi, ma vogliamo informazioni"

Andrea Dionigi Palazzi: "Quanti avvistamenti del lupo?"

Andrea Dionigi Palazzi di Forza Italia interviene sulla decisione dell'amministrazione comunale di prorogare, al 19 settembre, la chiusura notturna di tre parchi cittadini, in merito all'avvistamento di un esemplare di lupo. Dionigi Palazzi riporta le parole dell'amministrazione, che ha riferito di "complesse attività operative" del servizio faunistico regionale e della necessità che le persone siano assenti, durante le operazioni, per consentire di “accompagnare l’animale all’esterno del centro abitato”.



"Riteniamo importante che gli interventi siano svolti dalle autorità competenti e che siano adottate tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei cittadini. Allo stesso tempo, proprio alla luce della proroga del provvedimento, chiediamo che l’amministrazione comunale fornisca informazioni puntuali sull’evoluzione della situazione", osserva Palazzi, che chiede un report sulle attività di monitoraggio, il numero preciso degli avvistamenti e "quali misure siano previste per evitare che l’animale possa avvicinarsi nuovamente alle aree abitate una volta conclusi gli interventi".



"La chiusura, dalle 19 alle 7, dei parchi Chico Mendes, degli Olivetani e della Resistenza incide sulla fruibilità di importanti spazi pubblici cittadini. Per questo riteniamo necessario che la decisione sia accompagnata da una comunicazione chiara, trasparente e costantemente aggiornata", osserva Dionigi Palazzi, che parla della necessità di non fare allarmismi, ma neanche di sottovalutare il fenomeno.



"Avevamo già segnalato l’opportunità di prestare particolare attenzione agli avvistamenti e alle segnalazioni provenienti dai cittadini. Oggi, alla luce delle misure adottate, riteniamo ancora più importante che il fenomeno venga seguito con un monitoraggio costante e con un aggiornamento regolare della popolazione. La chiusura dei parchi può rappresentare una misura temporanea necessaria, ma dovrà essere accompagnata da una strategia complessiva e da interventi coordinati con le autorità competenti. È quindi importante conoscere quali siano gli obiettivi delle attività in corso e quali risultati concreti si preveda di conseguire. I cittadini hanno diritto a sapere cosa sta accadendo, quali interventi siano stati attivati e quali siano le prospettive per il ripristino della piena fruibilità dei parchi", chiosa il capogruppo di Forza Italia.