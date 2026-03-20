Riccione, partiti i lavori di riqualificazione stradale a Punta dell’Est e Abissinia

Marciapiedi rifatti, asfalto nuovo e cordoli sostituiti per restituire sicurezza e decoro ai quartieri; cantieri coordinati fino alla fine di giugno

Sono partiti giovedì 19 marzo i lavori di riqualificazione stradale nella zona di Punta dell'Est, come comunicato dall'Amministrazione comunale ai residenti nel corso dell'incontro di quartiere dello scorso febbraio. Gli interventi, affidati alla società Geat, interessano il quadrilatero compreso tra i viali Po, Emilia, Reno e Liguria e puntano a restituire sicurezza, decoro e qualità agli spazi pubblici del quartiere.

Gli interventi si articolano in più fasi. Si partirà dal rifacimento dei marciapiedi: i cordoli in pietra o calcestruzzo che delimitano il bordo del marciapiede dalla carreggiata, laddove risultano rotti, sollevati o pericolanti, verranno rimossi e sostituiti con elementi nuovi. Dove il piano di calpestio è instabile o cedevole, verrà realizzata una soletta in calcestruzzo armato come base solida su cui posare la nuova pavimentazione. Il manto stradale esistente, ormai consumato e segnato da buche e fessurazioni, sarà fresato — cioè rimosso meccanicamente per alcuni centimetri di spessore — e sostituito con un nuovo strato di asfalto che garantisce una superficie liscia, sicura e drenante.

Per limitare al minimo i disagi alla circolazione e alla vita quotidiana dei residenti, i lavori procederanno su un marciapiede alla volta per ogni viale, mantenendo sempre libero il lato opposto. Le lavorazioni sono previste in conclusione entro la fine di giugno dopodiché seguirà la riasfaltatura completa delle carreggiate di tutti i viali compresi nel quadrilatero.

Parallelamente, al quartiere Abissinia è in fase conclusiva il rifacimento del marciapiede di viale Vespucci. Al termine di questo cantiere, i lavori si sposteranno nel quadrilatero delimitato dai viali Michelangelo, Vespucci, Cellini e dalla linea ferroviaria.

La tipologia di intervento è la stessa prevista a Punta dell'Est: sostituzione dei cordoli danneggiati, posa di soletta armata dove il sottofondo non offre più una base stabile, fresatura del vecchio manto stradale e stesura di nuovo asfalto. Un pacchetto di lavori coordinato che punta a restituire marciapiedi sicuri, accessibili e in ordine.

“Stiamo portando avanti un programma di manutenzione diffusa e capillare, che ha l'obiettivo di toccare ogni quartiere della città, con una visione chiara e una pianificazione precisa - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - . Non interveniamo in modo emergenziale, ma con metodo: ascoltiamo i residenti, comunichiamo in anticipo i cantieri, e lavoriamo per restituire strade più sicure, marciapiedi percorribili e un decoro urbano all'altezza di una città che cresce. Punta dell'Est e il quartiere Abissinia sono due esempi concreti di questo approccio: i lavori partiti in questi giorni fanno parte di un percorso più ampio che continuerà nei prossimi mesi in altre zone della città. Il nostro impegno è garantire che nessun quartiere della città resti indietro”.