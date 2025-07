Riccione, partono i lavori di riqualificazione della mensa della scuola primaria di San Lorenzo

L'intervento punta a migliorare il comfort acustico, termico, visivo e la qualità dell’aria

Sono partiti questa mattina, giovedì 26 giugno, i lavori di riqualificazione della mensa scolastica della scuola primaria di viale Bergamo, nel quartiere San Lorenzo (Riccione). L’intervento, finanziato con 96mila euro dai fondi Pnrr – Next Generation Eu nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, punta a migliorare sensibilmente il comfort acustico, termico, visivo e la qualità dell’aria all’interno degli spazi dedicati alla ristorazione scolastica.

Il progetto, approvato nei mesi scorsi dalla giunta comunale, prevede una serie di interventi volti a rendere l’ambiente mensa più sicuro, accogliente e funzionale per alunni e personale scolastico. Tra le opere in corso vi sono l’installazione di pannelli fonoassorbenti a soffitto per ridurre rumore e riverbero, contribuendo a un clima più gradevole durante i pasti.

Saranno inoltre sostituiti gli infissi esistenti con nuovi modelli in alluminio a taglio termico, capaci di garantire un migliore isolamento sia acustico che termico, oltre a una maggiore illuminazione naturale e sicurezza. Un ulteriore passo avanti sarà rappresentato dall’introduzione di due impianti di ventilazione meccanica controllata e di deumidificazione, per assicurare un costante ricambio d’aria e condizioni ambientali più salubri. I lavori proseguiranno durante l’estate per essere conclusi prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.