Riccione, partono i lavori per la nuova rotatoria tra viale dell’Ecologia e viale Gradara

L’intervento da 450.000 euro mira a migliorare sicurezza stradale e fluidità del traffico in un punto critico della città

Sono partiti lunedì i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra viale dell’Ecologia e viale Gradara. L’avvio del cantiere, inizialmente previsto nei giorni scorsi, è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse che non hanno consentito l’apertura in sicurezza delle lavorazioni.

L’intervento, dal valore complessivo di 450.000 euro, è finalizzato a migliorare in modo significativo la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione. L’attuale intersezione a tre bracci rappresenta infatti da tempo una criticità, caratterizzata da scarsa visibilità e da elevati flussi veicolari, con frequenti accumuli e situazioni di potenziale pericolo.

“Questa opera è frutto di una visione che risponde nei fatti alla risoluzione di un punto viario particolarmente critico sul territorio comunale – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. La nuova rotatoria risponde infatti a un’esigenza reale di sicurezza e funzionalità in un’area ubicata al confine con altri Comuni e in prossimità di infrastrutture fondamentali. È un intervento atteso dalla comunità e dimostra l’attenzione dell’amministrazione verso la qualità della vita, la mobilità sicura e il dialogo istituzionale con i territori limitrofi”.

La nuova rotatoria avrà un raggio di 15 metri, per un diametro complessivo di 30 metri, a cui si aggiungono i marciapiedi per la mobilità pedonale. La coppa centrale sarà parzialmente sormontabile, una soluzione progettuale che consentirà di agevolare il transito dei mezzi più ingombranti e migliorare l’efficienza complessiva dell’intersezione.

L’opera sarà realizzata su aree appartenenti in parte al demanio stradale del Comune di Riccione, in parte al demanio stradale del Comune di Coriano e in parte su aree di proprietà privata situate nel Comune di Riccione. Il progetto si è sviluppato grazie a una convenzione tra i due comuni.

I lavori saranno eseguiti sotto sorveglianza archeologica in corso d’opera, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna,Forlì-Cesena e Rimini che ha ravvisato la possibile vicinanza dell’area a un rustico di epoca romana.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’impatto acustico dell’intervento. È stata effettuata, in collaborazione con Arpae Emilia-Romagna, la valutazione del rumore e, sulla base delle analisi condotte, è prevista la realizzazione di un tratto di asfalto fonoassorbente su viale dell’Ecologia, nel segmento che produce il maggior rumore da rotolamento dei pneumatici verso le aree residenziali.

“Con questo intervento – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – affrontiamo e risolviamo una criticità storica, migliorando la sicurezza stradale e rendendo più fluido il traffico in una zona nevralgica, al confine con i Comuni di Misano Adriatico e Coriano e in prossimità del termovalorizzatore e del casello autostradale dell’A14. Desidero inoltre ringraziare i condomini dell’immobile interessato dall’esproprio, che hanno scelto di cedere la loro porzione di terreno attraverso un accordo bonario, dimostrando grande senso civico e collaborazione, fondamentali per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico”.

La nuova rotatoria rappresenta una risposta concreta alle richieste dei residenti e degli operatori della zona artigianale, che da tempo sollecitavano interventi urgenti per migliorare le condizioni di sicurezza viaria.



