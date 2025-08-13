Riccione, per Ferragosto i locali potranno suonare musica fino alle 2

La proroga dell'orario è prevista dal 14 al 16 agosto

Con un'ordinanza mirata firmata dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, l'amministrazione comunale ha deciso di prolungare l'orario della musica per animare le serate di questo lungo ponte di Ferragosto e, al contempo, ha stabilito misure precise per garantire la massima serenità a tutti i partecipanti, ottemperando le disposizioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza provinciale. Le disposizioni resteranno in vigore da giovedì 14 a sabato 16 agosto, con validità fino alle prime luci dell'alba di domenica 17 agosto, e includono misure sulla musica e sul divieto di contenitori in vetro.

L'ordinanza comunale dispone la proroga dell'orario di intrattenimento musicale per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuiti. Nei giorni 14, 15 e 16 agosto, la festa andrà avanti fino alle ore 02:00 del giorno successivo, offrendo così un'opportunità in più per ballare e divertirsi in tutta Riccione.

Per assicurare che l'euforia dei festeggiamenti non si trasformi in rischio, su tutto il territorio comunale, da giovedì 14 a sabato 16 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà vietata la vendita, la somministrazione per asporto e il consumo in luoghi pubblici di bevande in bottiglie o contenitori di vetro. Il divieto riguarda ogni forma di vendita, compresi i distributori automatici, e si estende alla detenzione e al consumo di bevande in vetro in qualsiasi luogo pubblico. La rottura di questi contenitori potrebbe infatti causare incidenti e ferite. Sarà comunque possibile consumare bevande in vetro all'interno dei locali, con l'obbligo per i gestori di recuperare i vuoti. Un'ulteriore misura di sicurezza riguarda i cantieri pubblici, che dovranno essere ordinati e ben delimitati per evitare accumuli di materiali pericolosi (assi di legno, tubi in metallo, pietrame) nelle zone di maggiore afflusso.