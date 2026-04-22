Riccione, per la nuova ciclabile 34 tamerici dovranno cambiare collocazione

Riqualificazione Lungomare del Sole: espiantate le tamerici di viale Torino

Questa mattina (22 aprile) hanno preso il via, a Riccione, le operazioni di espianto di alcune tamerici lungo viale Torino, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile inserita nel progetto del Lungomare del Sole.

L’intervento riguarda complessivamente 34 tamerici presenti nel tratto compreso tra la zona 29 e viale San Gallo. "Nell'ottica della massima conservazione possibile del soprassuolo arboreo esistente, gli esemplari espiantati saranno trapiantati in altre aree verdi", spiega l'amministrazione comunale. Quattro esemplari verranno ricollocati nelle aiuole all’interno della stessa area di intervento, mentre le restanti trenta tamerici saranno trasferite nelle aree verdi lungo viale Giacosa.

I punti esatti per il trapianto saranno individuati direttamente sul posto, in accordo con i tecnici del servizio Verde, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’attecchimento delle piante.