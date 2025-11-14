Riccione, per le feste arriva la navetta: collegherà gli alberghi al centro città

Il servizio, in risposta ad una richiesta di Federalberghi Riccione, sarà attivo dal 6 dicembre al 6 gennaio

A seguito anche della richiesta avanzata da Federalberghi Riccione, il Comune ha istituito, per le festività natalizie, dal 6 dicembre al 6 gennaio, un servizio di trasporto dedicato che, utilizzando un trenino gommato, collegherà le principali aree alberghiere con il centro città, garantendo un’esperienza comoda e suggestiva per residenti e ospiti.

"Il servizio si configura come una soluzione efficace per superare le attuali limitazioni dovute ai lavori in corso e, in particolare, la situazione del ponte sul Marano, attualmente non praticabile per i mezzi pesanti come gli autobus e che dovrà essere demolito e ricostruito subito dopo le festività natalizie. Questo trenino, quindi, rappresenta un’alternativa di trasporto essenziale per i turisti della zona nord", spiegano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l'assessore Simone Imola.

“Garantire l’accessibilità e la piena fruibilità della città, nonostante le sfide infrastrutturali come quella del ponte sul Marano, è una nostra priorità - aggiungono -. Questo nuovo servizio di trenino, che risponde alle esigenze del settore alberghiero, è un segnale tangibile di quanto il dialogo con le associazioni sia fondamentale per trovare soluzioni pratiche che migliorino l'esperienza turistica e valorizzino l'atmosfera festiva di Riccione”.

“Siamo molto soddisfatti della risposta dell’amministrazione comunale alle nostre richieste di un collegamento con servizio di trenino dalle zone nord e sud verso il centro di Riccione - dichiara il presidente di Federalberghi Riccione Claudio Montanari -. Un servizio che durante i weekend di dicembre e le festività natalizie permetterà ai turisti di spostarsi sul trenino simbolo di trasporto vacanziero veloce e folkloristico. Ringraziamo in particolare la sindaca Angelini e l’assessore Imola per aver accolto in tempi rapidi le desiderata dei nostri associati”.

Il trenino seguirà un percorso studiato per toccare il centro nevralgico degli allestimenti natalizi e delle vetrine illuminate, aggirando il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi di viale D’Annunzio e valorizzando l'atmosfera delle feste.

Il tragitto di andata e ritorno sarà garantito ogni ora e si articolerà lungo la direttrice principale, con partenza da piazzale Aldo Moro e arrivo a piazzale Curiel, transitando su viale D'Annunzio fino a piazzale Azzarita, con una deviazione su viale Dante per poi rientrare su viale D’Annunzio all'altezza di viale Galli. Un servizio speculare – stesse giornate e stessi orari – verrà garantito anche in direzione sud, sempre partendo dal centro (da piazzale Curiel a piazzale San Martino).

Il servizio sarà attivo, con frequenza oraria, secondo il seguente calendario: nelle giornate del 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre, il servizio sarà garantito dalle 11 fino a tarda sera. Nelle giornate del 27, 28, 29, 30 dicembre e dell'1, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio, il servizio verrà esteso fino alle ore 22. Nella serata di Capodanno, 31 dicembre, il servizio sarà prolungato fino all’una di notte e proposto con un biglietto a prezzo calmierato.