Riccione piange Francesco Masini, storico esponente della politica cittadina

L’ex assessore, 74 anni, si è spento dopo una lunga malattia

L’amministrazione comunale di Riccione esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Masini, avvenuta ieri a Morciano di Romagna dopo una lunga malattia. Aveva 74 anni, compiuti lo scorso 14 marzo.

Laureato in Filosofia e promotore finanziario di professione, Masini ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la vita politica e civile riccionese. Grande appassionato di politica, ha militato con coerenza e dedizione prima nel Partito Comunista Italiano e successivamente nei Democratici di Sinistra, distinguendosi per la capacità di unire una solida visione ideale a una pragmatica competenza amministrativa.

Un impegno iniziato nell’amministrazione già negli anni ‘80

Il suo percorso nelle istituzioni cittadine ha radici lontane. Il 23 dicembre 1981, a soli 29 anni, Francesco Masini entra per la prima volta nella Giunta guidata dal sindaco Terzo Pierani, subentrando come assessore nelle file del Pci. Il suo contributo viene confermato e consolidato nelle successive legislature, sedendo nuovamente nell’esecutivo eletto il 27 luglio 1985, sempre al fianco di Pierani.

L'esperienza amministrativa di Francesco Masini prosegue tra il 1999 e il 2004, durante il mandato del sindaco Daniele Imola. In quel quinquennio ricopre deleghe di straordinaria rilevanza strategica, tra cui Bilancio, Cultura e Urbanistica, gestendo con equilibrio e competenza la pianificazione del territorio e la solidità dei conti pubblici, senza mai far mancare un’attenzione particolare alla crescita culturale della città.

Il ricordo della sindaca Daniela Angelini

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha voluto ricordare con stima la figura dell’ex assessore: "Francesco Masini è stato una figura centrale per la nostra città. La sua formazione politica e culturale si rifletteva in ogni sua azione: lo ricordo come una persona dai modi gentili, estremamente disponibile e dotata di un pensiero profondo. Sapeva affrontare le sfide più tecniche del Bilancio o dell'Urbanistica con una sensibilità umana e intellettuale fuori dal comune. Riccione perde un uomo di grande spessore”.

L'ultimo saluto

La salma si trova attualmente presso la camera mortuaria dell’ospedale Ceccarini di Riccione e sarà disponibile alle visite dalle ore 11:30 di oggi, mercoledì 18 marzo.

Le esequie saranno celebrate venerdì 20 marzo alle ore 10:00 presso la Chiesa Mater Admirabilis di viale Gramsci.

L’Amministrazione Comunale si stringe con affetto al dolore dei figli, Giovanni e Luigi, e di tutti i suoi familiari.



