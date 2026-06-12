Riccione, piazzale Roma si trasforma in un palco a cielo aperto

Lo spettacolo “Riccione Air Dance – Radici in volo”: acrobazie, danza verticale e performance dal vivo per celebrare i 10 anni della Urban Gravity Academy

Uno scenario immersivo dove il cielo e il mare di Riccione si fondono con l’arte della danza verticale. Domani, sabato 13 giugno (ore 21:45), piazzale Roma si prepara ad accogliere “Riccione Air Dance – Radici in volo”, un grande evento acrobatico aereo aperto gratuitamente al pubblico.

L'appuntamento celebra i dieci anni di attività della compagnia circense Urban Gravity Academy. Sul palco saliranno circa 50 artisti che daranno vita a un affresco scenico unico, capace di alternare acrobatica a terra, danza aerea, acro pole, verticalismo e contorsionismo, il tutto accompagnato da performance di musica e canto dal vivo. Uno spettacolo totale, pensato per emozionare un pubblico di tutte le età tra luci, tecnica e narrazione dinamica.

Lo spettacolo: “Radici in volo”

“Radici in volo” è un viaggio poetico per quadri emotivi — meraviglia, scoperta, conflitto, resistenza e rinascita — raccontato attraverso il linguaggio universale del circo contemporaneo. Le radici rappresentano il lavoro quotidiano, la crescita condivisa, le difficoltà superate insieme e il legame costruito negli anni. Il volo è invece la libertà dell’arte, il coraggio di esporsi e trasformare ogni ostacolo in espressione scenica fino ad approdare su un palco nazionale. Non è la biografia di un singolo artista, ma la storia di un sogno collettivo che attraversa generazioni e corpi diversi: un racconto in cui la fragilità diventa competenza, la diversità valore e la caduta occasione per rialzarsi insieme.



