Riccione, ponte sul Marano pronto alla riapertura: a Spontricciolo una casa per nove giovani con disabilità

La sindaca Angelini ha incontrato residenti e operatori. In arrivo anche nuovi interventi su viabilità, sottopassi e sicurezza

Il ponte sul Marano riaprirà al traffico nei prossimi giorni. Dopo i lavori da 2,5 milioni di euro, sono in corso le ultime rifiniture. Resterà da realizzare la parte dedicata alle passerelle ciclopedonali, il cui affidamento è previsto entro la fine dell'anno. È uno degli interventi al centro dell'incontro che lunedì sera ha riunito la sindaca Daniela Angelini, la giunta, i residenti e gli operatori dei quartieri Marano e Spontricciolo al ristorante La Fattoria, in viale D'Annunzio.

La serata rientra nel percorso "Riccione cambia – Costruiamola insieme", durante il quale l'amministrazione ha fatto il punto sulle opere concluse e sui cantieri ancora aperti nella zona nord della città. Sul fronte della viabilità è già operativa la nuova rotatoria tra viale Angeloni e viale D'Annunzio, destinata a regolare il traffico in uno dei principali accessi alla città. Gli interventi hanno interessato anche acquedotti, asfalti e marciapiedi, compresi quelli dei due viali a monte della Statale.

Proseguono inoltre i lavori per la sicurezza idraulica e strutturale del sottopasso tra viale La Spezia e viale Cavalcanti. Il cantiere, che vale 1,5 milioni di euro, comprende la realizzazione di una nuova condotta su viale Oriani, il potenziamento dell'impianto di sollevamento delle acque e il rifacimento delle fognature. L'obiettivo è completare l'opera prima della prossima estate. Un altro intervento riguarda il depuratore di viale Portofino, per il quale è in corso un ammodernamento da circa un milione di euro in collaborazione con Hera. Il progetto interessa i sistemi di trattamento delle acque reflue e dell'aria, con l'obiettivo di ridurre le emissioni odorigene. È stata completata la parte di grigliatura sul lato di viale Portofino ed è stato demolito il vecchio fabbricato sulla linea 1. Avanzano anche i lavori per una nuova strada di accesso, che consentirà ai mezzi pesanti di raggiungere direttamente la Statale 16, evitando il passaggio su viale Portofino.

Tra i risultati già raggiunti a Spontricciolo c'è la nuova Casa per l'autonomia di viale Arona, inaugurata lo scorso luglio. L'immobile comunale, inutilizzato da tempo, è stato ristrutturato con un investimento superiore a 548mila euro, finanziato con risorse comunali e fondi Pnrr. Gli spazi, dotati di tecnologie domotiche e strutture accessibili, ospitano percorsi di vita indipendente e inserimento lavorativo per nove giovani con disabilità del Distretto. Sul fronte della mobilità sostenibile è stato completato anche il tratto ciclopedonale davanti alla colonia Reggiana, che consente di percorrere in maggiore sicurezza un segmento della Ciclovia Adriatica. Proseguono le piantumazioni e gli interventi sul verde pubblico. L'amministrazione ha inoltre ricordato la riqualificazione del Centro Padel e della piastra polivalente di piazzale Ugo La Malfa, dove sono stati installati nuovi canestri e giochi nel parco vicino. Per le colonie Reggiana e Bertazzoni resta l'intenzione di lavorare a progetti di recupero insieme a partner privati.

Nel corso dell'incontro si è parlato anche di sicurezza. In quattro anni la rete di videosorveglianza cittadina è passata da 91 a 187 telecamere. Nell'area nord sono attivi punti di monitoraggio agli incroci tra la Statale 16 e viale Vercelli, tra viale D'Annunzio e viale Angeloni e nel parcheggio di via Moncalieri. A questo si aggiunge il presidio della Polizia di Comunità. «Ho sempre preferito la vita reale: guardarci negli occhi, parlarci di persona, stare in mezzo alla gente e ascoltare», ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini. «Stiamo costruendo la Riccione dei prossimi trent'anni. Uscire dal palazzo comunale, venire dove vivete e metterci la faccia è il nostro modo di amministrare».

Il calendario degli incontri nei quartieri proseguirà con tre appuntamenti, tutti alle 20.45: martedì 1 dicembre al Centro della Pesa di viale Lazio, giovedì 10 dicembre alla scuola Annika Brandi di viale Portofino e martedì 15 dicembre all'Hotel Atilius di viale Boito.