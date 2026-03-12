Riccione potenzia la sicurezza: al via nuovo sistema di videosorveglianza

Approvato il progetto esecutivo per 31 nuove telecamere, inclusa tecnologia di lettura targhe, per garantire maggiore controllo sul territorio e prevenire reati

Il Comune di Riccione compie un passo decisivo nel potenziamento delle strategie di controllo del territorio attraverso l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo e moderno sistema di videosorveglianza cittadina. L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Patto per l'attuazione della sicurezza urbana” sottoscritto tra la prefetta di Rimini, Giuseppina Cassone, e la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, un accordo strategico volto a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l'impiego di tecnologie di monitoraggio all'avanguardia.

L'efficacia della proposta tecnica ha permesso al Comune di posizionarsi al nono posto (su oltre 1.600 comuni partecipanti) della graduatoria definitiva nazionale pubblicata dal Ministero dell'Interno, garantendo così l'accesso ai finanziamenti statali. Il quadro economico dell'intervento prevede una spesa complessiva di 160.000 euro. Di questa somma, 100.000 euro sono coperti dal contributo ministeriale, mentre i restanti 60.000 euro sono finanziati mediante risorse proprie dell'ente già stanziate nel Bilancio di Previsione.

L’intervento si concentrerà in aree cruciali, attualmente non ancora coperte dal sistema di videosorveglianza comunale (che conta già circa 160 telecamere), che rappresentano potenziali punti di maggiore esposizione al rischio di illegalità, in particolare nei periodi di massimo afflusso turistico e in occasione di grandi manifestazioni. I nuovi impianti — 31 telecamere di cui una specificamente dedicata alla lettura delle targhe —, in accordo con l’Arma dei Carabinieri, verranno installati strategicamente in punti nevralgici, che includono il lungomare della Libertà, il lungomare della Repubblica, piazzale San Martino, viale Milano, viale Torino e viale Berlinguer in prossimità del casello autostradale A14.

Nello specifico, la nuova tecnologia di lettura targhe fungerà da vero e proprio "varco digitale": oltre alla semplice ripresa video, il sistema è in grado di identificare automaticamente i veicoli in transito, fornendo un supporto investigativo fondamentale per il tracciamento di mezzi sospetti o segnalati. Un aspetto cruciale del progetto è la condivisione del sistema di videosorveglianza comunale tra le centrali operative di Polizia locale e Arma dei Carabinieri. Questo consentirà di agevolare in tempo reale le attività istituzionali di prevenzione, contrasto ai fenomeni delittuosi e investigazione, garantendo una Riccione sempre più sicura grazie a un controllo del territorio più capillare e immediato.

Per quanto riguarda le tempistiche di attuazione, l'Amministrazione procederà entro i prossimi trenta giorni a produrre gli atti per l'avvio delle procedure di gara. Questo passaggio, fondamentale per rispettare i termini di legge ed evitare la decadenza dal finanziamento, assicurerà alla comunità riccionese una rete di controllo integrata a supporto dell'attività quotidiana delle Forze dell'ordine.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo entriamo nel cuore operativo di un piano che ci ha visti primeggiare in Italia per rigore e visione strategica – argomentano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa –. Grazie alla sinergia con la Prefettura di Rimini, stiamo concretizzando un impegno preso con la città: dotare Riccione di un 'muro' tecnologico capace di prevenire l'illegalità e supportare con efficacia il lavoro quotidiano delle Forze dell’ordine. La sicurezza è per noi un pilastro della qualità della vita; vogliamo che ogni cittadino e ogni ospite percepisca la nostra città come un luogo protetto, sereno e accogliente, dove l’innovazione è al servizio della legalità e del presidio costante del territorio”.



